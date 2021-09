WLAN aus der Steckdose mit dem o2 Homespot

Online bestellen und los geht’s: So unkompliziert kann die Einrichtung eines neuen Internet-Anschlusses sein. Kein Techniker und kein langes Warten – einfach schnelles Internet ohne DSL im LTE/4G- oder 5G-Netz.

Was ist schlimmer als lange Warteschlangen in MMOs? Lags! Ärgerlich, wenn man gerade kurz vor dem Boss-Kill steht und die Mitbewohner/Familie plötzlich auf die Idee kommen, große Downloads oder HD-Streams zu starten. Die Folge: das verzögerungsbedingte, virtuelle Ableben. Mit dem o2 Homespot seid ihr dank WLAN aus der Steckdose unabhängig von eurem Heim-Netzwerk, denn er bietet euch bis zu 50 Mbit/s! Und das auch noch überall und ohne Techniker.

Warum sich der o2 Homespot wirklich lohnt

Was ist der Homespot überhaupt? Mit dem o2 Homespot kommt euer Internet nicht über ein Kabel aus dem Boden, sondern über 4G / LTE / 5G. Damit profitiert es von zahlreichen Vorteilen gegenüber den traditionellen DSL-Leitungen und lässt sich auch neben einem regulären DSL-Anschluss nutzen.

Kein Techniker nötig: Um den Homespot zu nutzen, müsst ihr nicht erst auf einen Techniker warten, der euren Anschluss freischaltet. Ihr stellt ihn einfach auf, schließt ihn an der Steckdose an und schon könnt ihr lossurfen!

Flexiblere Positionierung: Der o2 Homespot muss nicht an eure Kabelbuchse angeschlossen werden. Ihr könnt ihn einfach an dem Ort aufstellen, an dem ihr das Internet braucht. Egal wo – ihr müsst ihn einfach an den Strom anschließen und könnt bequem surfen.

Günstigerer Preis: Der Anschluss ist nicht nur für Neukunden günstiger, sondern auch für Bestandskunden, die sich für einen Wechsel entscheiden. Junge Leute und Senioren profitieren zudem noch einmal zusätzlich von günstigeren Tarifangeboten; mehr Infos hierzu findet ihr weiter unten.

WLAN aus der Steckdose: So funktioniert der o2 Homespot

Eigenes WLAN: Der Homespot verbindet sich in eurer Wohnung mit dem LTE/4G- oder dem 5G-Netz und erzeugt ein lokales WLAN, in das ihr euch einwählen könnt. Er übernimmt also quasi die Rolle des Routers.

Wichtig: prüft vor der Bestellung die Verfügbarkeit: Der o2 Homespot funktioniert nur, wenn der gewünschte Standort vom o2-Mobilfunknetz abgedeckt wird. Ob das der Fall ist, sagt euch der o2 Verfügbarkeitsrechner.

So spart ihr am Meisten mit dem Homespot-Vertrag

Neukunden: Wenn ihr in den letzten zwölf Monaten keinen Internet-Vertrag mit o2 hattet, profitiert ihr vom Neukunden-Rabatt. Dadurch ist die Grundgebühr für die ersten zwölf Monate zehn Euro günstiger (gilt für die M und S Varianten).

Wenn ihr in den letzten zwölf Monaten keinen Internet-Vertrag mit o2 hattet, profitiert ihr vom Neukunden-Rabatt. Dadurch ist die Grundgebühr für die ersten zwölf Monate zehn Euro günstiger (gilt für die M und S Varianten). Bestandskunden: Treue wird auch belohnt – bei o2 profitieren Bestandskunden von zehn Euro Rabatt.

Treue wird auch belohnt – bei o2 profitieren Bestandskunden von zehn Euro Rabatt. Junge Leute / 60 Plus: Junge Kunden oder jene, die bereits über 60 sind, erhalten nicht nur die ersten zwölf Monate zehn Euro Rabatt, sondern sparen auch ab dem 13. Monat fünf Euro.

Diese Verträge sind aktuell im Angebot:

o2 my Home S

Download bis zu 100MBit/s

Upload bis zu 2 MBit/s

Mit LTE & 5G Router kombinierbar

Telefon-Flat in das dt. Festnetz

12 x 10 € mtl. sparen

Mindestlaufzeit 24 Monate

o2 my Home M

Download bis zu 50 MBit/s

Upload bis zu 10 MBit/s

Mit LTE & 5G Router kombinierbar

Telefon-Flat in das dt. Festnetz

12 x 10 € mtl. sparen

Mindestlaufzeit 24 Monate

o2 my Home L

Download bis zu 100 MBit/s

Upload bis zu 40 MBit/s

Nur mit 5G Router kombinierbar

Telefon-Flat in das dt. Festnetz

12 x 10 € mtl. sparen

Mindestlaufzeit 24 Monate

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.