Wir haben eine Spielerin mit über 7.800 Spielstunden in Warframe gefragt: Wie geht’s dem Game gerade?

Das Action-MMO Warframe bekommt im Frühjahr 2021 neue Inhalte. Wir haben mit einer Spielerin gesprochen, die über 2.500 Stunden auf dem Tacho hat. Hier ist, was sie uns zum Stand von Warframe erzählt hat.

Das steht in Warframe an: Warframe gehört zu den MMO-Spielen, die mittlerweile seit Jahren auf dem Markt sind und erfolgreich ein Update nach dem anderen bringen.

Auch für den Frühling hat der Entwickler Digital Extremes neue Inhalte angekündigt. Es gibt neue Gegner, Missionen und ein neues Warframe. Deswegen haben wir von MeinMMO eine Warframe-Expertin aus der Community zu dem aktuellen Stand des Spiels befragt.

Feynrath hat über 7.800 Stunden auf Steam in Warframe verbracht, davon 2.778 Stunden reine Missionsspielzeit. Sie kennt sich also blendend mit dem Shooter aus. Hier ist, was sie zu erzählen hatte.

MeinMMO: Was ist der Stand von Warframe aktuell aus dem Blickwinkel von jemandem, der es schon seit sehr langer Zeit spielt? Wie geht es dem Spiel?

Fey: Eigentlich ganz gut. Die Spielerschaft ist immer noch vorhanden. Die Spieler kommen und gehen wie in jedem anderen Spiel.

Durch Epic ist erneut eine große Welle an neuen Spielern hinzugekommen. Gefühlt wird das Durchschnittsalter der Spieler jedoch immer jünger. Gerade durch den Epic Game Store, da dort viele jüngere Fortnite drüber spielen.

Seit dem Release hat sich auch einiges verändert:

Es gibt mehr Cinematics in der Hauptstory, auch wenn sie noch nicht vollständig abschließbar ist. Spiel hat über die Jahre eine Story bekommen. Es war am Anfang komplett ohne Story

Content-Ziele wurden zwischendurch immer großer (zum Beispiel: Ebenen von Eidolon, Railjack). Digital Extremes hat den Fehler gemerkt und Größe des Contents zurückgeschraubt

Es wurden Test-Cluster eingebaut, um bereits programmierten Content von Spieler testen zu lassen und sich Feedback zu holen

Konstante Updates bringen weiterhin regelmäßige neue Warframes und Waffen (Prime Warframes meist alle 90 bis 120 Tage)

Ansonsten hat sich aus meiner Sicht nicht viel getan. Der Stand ist also nach wie vor stabil bis gut.

Prime Warframes und Waffen sind besonders schicke Versionen der bestehenden, die Status-Boosts mit sich bringen und stärker.

Während die normalen Frames lediglich auf der besonderen Technologie der untergegangenen Zivilisation der Orokin basieren, handelt es sich bei den Prime-Versionen um echte Orokin-Technologie.

MeinMMO: Wie ist die Stimmung in der Community? Findest du, Spieler sind aktuell zufrieden mit dem Content oder eher nicht?

Fey: Durchwachsen. Es gibt viele Spieler die sagen, das bitte erst an dem aktuellen Content gewerkelt werden soll, bis dieser mal größtenteils Bug-frei funktioniert. Gerade im Railjack und in ein paar Missionen sind immer noch Bugs vorhanden, die schon seit Jahren drin sind. Diese sollen, laut den Spielern, die schon länger dabei sind, gefixt werden.

Ob die Spieler mit dem Content zufrieden sind, ist wieder schwierig zu sagen. Neue Spieler erfassen die Fülle an Content nicht, die Warframe bietet. Ältere Spieler haben relativ fix raus was wie was funktioniert und den Content dann für sich erschlossen.

Was liefern die neuen Inhalte im Frühlings-Update?

MeinMMO: Warframe-Entwickler stellten eine Reihe von Updates für das Frühjahr 2021 vor. Was ist deine Meinung dazu als erfahrene Spielerin? Was sind die Highlights?

Fey: Es sind drei. Railjack-Update, Corpus-Liches und das neue Warframe Sevagoth.

Fey zu Railjacks: Beim Corpus Railjack bin ich kritisch. Railjacks sind riesige Raumschiffe, mit denen man Weltraumschlachten gegen NPCs führen kann. Man steuert sie zusammen mit anderen Spielern.

Railjack erhält eine weitere Überarbeitung, die dem System hoffentlich guttun wird. Die Spieler werden die Railjacks mit dem Update alleine steuern können, was vorher nicht möglich war. Dazu können sie eine NPC-Crew anheuern, die sie auch ausrüsten können.

Es kommen außerdem neue Missionen für den Railjack. Was dabei am Ende rauskommt, weiß ich noch nicht zu sagen. Railjack gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen.

Fey zu Corpus Liches: Die Corpus Liches, besondere starke Gegner, sind ebenfalls eher kritisch. Sie sollen einfacher zu erledigen sein wie die Grineer Liches, aber wie das ganze umgesetzt wird, gilt immer noch abzuwarten. Ehrlich gesagt freue ich mich nicht sonderlich darauf, die Grineer Liches haben da doch schon viel “Freunde” oder auch “Vorfreude” genommen.

Sie dauern einfach lange. Um sie zu töten, muss man Relikte farmen und aus ihnen 3 von 8 verschiedenen Reqiems bekommen, die jedes Mal random zusammengewürfelt werden. Du kennst am Anfang deines Liches weder welche Requiems du brauchst, noch in welcher Reihenfolge diese sind.

Es könnte auch auf die neuen Liches zutreffen. Das heißt, es kann sein, dass du, je nachdem wie gut oder schlecht es läuft, mal eben so 4 bis 5 Stunden mit einem einzigen Lich beschäftigt bist.

Fey zum neuen Warframe: Der neue Warframe Sevagoth kommt als Quest-Frame, auf den ich mich tatsächlich mit am meisten aus dem ganzen Update freue. Neuer Frame, neue Spielmenchaniken, neu zum Einfärben.

Das Konzept ist bis jetzt gut. Es ist ein geisterhaftes Warframe, das eine Schattenform hat. Die Schattenform kann von den Spielern gesteuert werden und hat drei eigene einzigartige Fähigkeiten.

Umsetzung der Fähigkeiten und des Frames bleiben abzuwarten, da er bis jetzt nur einmal vorgestellt wurde. Oftmals wurden Fähigkeiten während einer Testphase noch mal abgeändert und angepasst.

Ob das nun ein Frame wird, der komplett über die Quest erfarmbar ist (ich würde mich sehr darüber freuen) oder ein Frame, bei dem es aus der Quest nur die Blaupause gibt, ist noch nicht ganz klar.

Neu in Warframe einsteigen

MeinMMO: Glaubst du, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um mit Warframe anzufangen?

Fey: Ja. Aber der ist eigentlich immer. Durch das neue Tutorial ist es für neue Spieler etwas einfacher geworden, in das Spiel zu finden. Ansonsten ist der Chat nach wie vor für nahezu alle Fragen zu haben und steht meist hilfsbereit zur Seite, wenn mal etwas sein sollte.

MeinMMO: Was würdest du aus eigener Erfahrung neuen Spielern empfehlen, die erst jetzt in Warframe einsteigen? Kannst du 4-5 verschiedene Tipps geben?

Fey: Zwischen 4 und 50 wäre einfacher gewesen (lacht). Ok:

Lasst euch Zeit. Es ist am Anfang einfach zu viel an Informationen, als dass man alle davon auf einmal aufnehmen könnte. Das Spiel begleitet euch nach dem Tutorial nicht sonderlich gut, deshalb setzt euch am Anfang erst mal ein Ziel wie “Ich spiele die Sternenkarte” frei. Das hilft einen Fokus zu haben und sich nicht ganz so verloren zu fühlen. Versucht eigenständig oder mit einem Freund mit gleicher Spielerfahrung die Missionen zu erledigen, bevor euch die erfahrenen Spieler einfach so durch die Missionen durchlaufen und ihr nichts mitbekommt. Stellt also die Gruppensuche entweder auf “Solo” oder auf “Nur mit Einladung”. Ihr habt (auf dem PC) am Anfang 50 Startplatin, es ist die Premium-Währung in Warframe. Gebt dieses am sinnvollsten für einen Warframe-Slot und zwei Waffen-Slots aus. Kosmetischen Kram kann man sich immer noch irgendwann holen, wenn man genug Warframes und Waffen hat. Zudem ist die Echtgeldwährung im Spiel handelbar. Stürzt euch auf den Handel nur bitte nicht zu früh. Hört zu und lest. Warframe gibt unheimlich viele Tipps über Lotus und Ordis, die in einem “Nebenbeigespräch” für manche erwähnt werden. Gerade in den Quests sagen sie euch aber genau, was wie gemacht werden soll und muss, um die Quest zu beenden. Jeder war mal am Anfang. Habt keine falsche Scheu, Fragen an den Ingamechat zu stellen. Oftmals ist jemand da, der sich Zeit für die Fragen nimmt.

Spielt so, dass ihr Spaß habt. Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte!

