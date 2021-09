Werdet zum Internet-Star und trefft Pewdiepie, Paluten und Co. in Youtubers Life 2

In dieser etwas anderen Wirtschaftssimulation werdet ihr zum Influencer und trefft die digitalen Abbilder der großen Stars. Holt euch Youtubers Life 2 und startet eure virtuelle Karriere.

Ihr wolltet schon immer mal ausprobieren, wie das Leben als Youtuber ist, habt aber keine Lust auf das Risiko, den Stress und allem, was dieser Beruf an negativen Aspekten mit sich bringt? Dann macht es doch einfach in einem Spiel! Werdet zum Content-Creator und beweist euch auf der größten Videoplattform. In Youtubers Life 2 könnt ihr auch einige der größten Stars treffen: Bei den zehn lizensierten Youtubern sind unter anderem Paluten, Germanletsplay und auch Pewdiepie dabei.

Disclaimer: Die Youtubers-Life-Spielereihe erscheint bei Raiser Games. Der Publisher wird von der Webedia Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch MeinMMO.de gehört.

Habt ihr das Zeug zum Streamer? Beweist es in Youtubers Life 2!

Erstellt euren Avatar und startet eure Karriere.

Das Konzept des Spiels ist ansprechend, aber gleichzeitig nicht allzu komplex. Zu Beginn seid ihr noch unbekannt, streamt aus eurem Schlafzimmer heraus und kämpft um jeden View. Für das Gameplay bedeutet das, dass ihr euren Charakter dabei steuert, wie er Videos aufnimmt, bearbeitet und veröffentlicht.

Welches Genre ihr dabei wählt bleibt euch überlassen; ihr könnt Speedruns aufzeichnen, mit Tests von Spielen berühmt werden oder begeistert mit “Unboxing”-Videos. Abseits eures virtuellen Computers könnt ihr euren Wohnort frei erkunden; mit eurem Roller entdeckt ihr die kompakte Open World von Youtubers Life 2.

Trefft eure Vorbilder und lernt ihre Tricks

Kein Spiel über Youtube ohne die beliebten Youtuber – insgesamt 10 Stars haben es ins Spiel geschafft. Unter anderem warten der 110 Millionen Abonnenten schwere Schwede Pewdiepie, aber auch einige beliebte Deutsche Content Creator wie Paluten auf euch. Sie haben dem Spiel nicht nur ihr digitales Antlitz vermacht, auch ihr Fachwissen wurde bei der Entwicklung von Youtubers Life 2 angewandt.

Auf der Messe “Playcon” trefft ihr aufstrebende Konkurrenten und die digitalen Abbilder beliebter Youtuber.

Im Laufe des Spiels werdet ihr merken, dass zum Youtuber-Leben weit mehr gehört als man im ersten Moment annimmt. Denn Videos produzieren ist nur der eine Teil, auch die Social Media Accounts wollen gepflegt werden, auf Messen muss ordentlich genetworked werden und um eure Community solltet ihr euch auch kümmern. All das führt dazu, dass ihr immer beliebter werdet, mehr Views und Subs sammelt und euch durch das größere Budget die Produktion von aufwändigeren Videos leisten könnt.

Wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt findet ihr alle Infos in der ausführlichen Preview auf MeinMMO:

Ihr liebt Spiele wie Animal Crossing? Dann schaut euch Youtubers Life 2 an

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.