Weihnachts Deal! 20 GB Datenvolumen im Telekom-Netz zum Bestpreis!

Pünktlich zu Weihnachten beschert mobilcom debitel euch ein besonders attraktives Angebot. Sichert euch 20 GB Datenvolumen inklusive Allnet Flat im Telekom-Netz zum Vorzugspreis.

Morgen ist Heiligabend, aber die ersten Pakete liegen schon unter dem Baum. Auch mobilcom debitel mischt ordentlich mit und präsentiert pünktlich ein besonders feierliches Angebot: 20 GB Datenvolumen + Allnet Flat im beliebten Netz der Telekom für gerade mal 14,99 Euro!

20 GB Datenvolumen + Flat: So gut ist der Weihnachts Deal

Zu Weihnachten verpasst mobilcom debitel dem Paket aus 20 GB Datenvolumen und Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze satte 59% Rabatt. Normalerweise zahlt ihr dafür 36,99 Euro monatlich, also mehr als doppelt so viel. Ein Blick auf Preisvergleichsseiten zeigt außerdem, dass es sich hierbei um den Bestpreis für diesen Tarif im Telekom-Netz handelt!

Das nächstbeste Angebot kostet zur Zeit 20 Euro pro Monat. Im Vergleich dazu spart ihr also knapp fünf Euro – und das jeden Monat. Zu den 14,99 Euro mtl. kommt außerdem noch der Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro. Diesen müsst ihr einmalig bei Vertragsschluss zahlen. Ihr könnt es euch übrigens über die Feiertage überlegen, das Angebot ist noch bis nächste Woche Freitag verfügbar.

Seid ihr noch auf der Suche nach neuen Games für die Feiertage? Dann könnte der Januar-Sale im Playstation Store etwas für euch sein. Hier findet ihr alle Infos:

PS Store: 7 besondere Top-Hits für PS4 und PS5 im Jahresend-Sale

Für wen lohnt sich das Angebot?

Der Weihnachts Deal loht sich für alle, die auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag mit jeder Menge Datenvolumen und gutem Netz sind. 20 GB Datenvolumen bringen euch locker durch den Monat und dank der Allnet Flat steht längeren Telefonaten nichts im Weg.

Solltet ihr allerdings selten unterwegs sein oder euer Smartphone nur begrenzt nutzen, könnt ihr bei anderen Tarifen etwas günstiger davon kommen. Wer aber alles aus seinem Handy herausholen will, ist mit dem Weihnachts Deal von mobilcom debitel bestens bedient!

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.