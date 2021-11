Warhammer, Magic: The Gathering und Brettspiele am Black Friday

Holt euch die neueste Erweiterung von Magic the Gathering, steigt in Warhammer: Age of Sigmar ein oder kauft ein gutes Brettspiel für die dunklen Tage – am Black Friday.

Es muss nicht immer Hardware sein oder eine neue Konsole. Auf eine PS5 könnt ihr eh lange warten. Packt doch mal wieder die Kabel weg, ladet ein paar Freunde ein oder spielt mit der Familie. Bei BB-Spiele gibt es Angebote für jede Altersklasse und ganz verschiedene Nerd-Level.

Warhammer: The Age of Sigmar

Mit der Dominion-Box könnt ihr sofort loslegen.

Nachdem Games Workshop das ursprüngliche Warhammer eingestellt hat, wurde das Tabletop mit Age of Sigmar fortgesetzt. Es gibt viele Ähnlichkeiten zum klassischen Warhammer, aber auch einige Neuerungen, darunter neue Völker und flexiblere Regeln, die den Einstieg erleichtern.

Heute gibt es das Set Dominion “Krieg um die Bernsteinwacht” auf deutsch oder englisch für nur 105 Euro statt 155 Euro. Einsteiger können damit erste Schlachten schlagen und anhand eines spannenden Szenarios tiefer in die Welt eintauchen. Darin enthalten sind:

ein 360-seitiges Regelbuch

24 Seiten Einsteiger-Leitfaden – einfach loslegen und beim Spielen lernen

eine Armee der Sturmgeschmiedeten Ewigen

eine Armee der Moorpirscha Orruks

Die Abenteuer des Robin Hood

Diese Brettspiel von Michael Menzel ist nominiert zum Spiel des Jahres und besticht durch seine Zugänglichkeit. Eigentlich muss man nur den Spielplan zusammenlegen und kann direkt beginnen. Dadurch eignet sich Robin Hood besonders für Familien mit Kindern. Das Spiel im Sherwood Forest ist in acht Kapitel unterteilt und offenbart nach und nach seine spannende Geschichte.

Statt gegeneinander, wird hier kooperativ gespielt, um die Machenschaften des Sheriffs von Nottingham zu durchkreuzen. Und selbst nach Abschluss aller Kapitel, kann man das Spiel wiederholen, da die Geschichte nicht streng linear verläuft, sondern durch die Handlungen der Spieler beeinflusst wird. Pro Kapitel brauchen Spieler etwa 60 Minuten.

Magic: The Gathering am Black Friday

Eines der umfangreichsten und komplexesten Trading Card Games der Welt und schon seit den 90er bei Spielern beliebt: Magic: The Gathering. Bei BB Spiele bekommt ihr verschieden Booster Displays und Bundles reduziert. Damit könnt ihr Decks bauen und euer Glück in 1vs1-Formaten versuchen oder die eine oder andere entspannte Runde Commander mit euren Freunden spielen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.