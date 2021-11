Clever Fernsehen mit dem neuen waipu.tv 4K TV Stick

Der neue waipu.tv 4K TV Stick verwandelt euren Fernseher in einen Smart-TV und versammelt steuerbares Fernsehen, sowie alle eure Streaming Services an einem zentralen Ort.

Die Zeiten, in denen ein einfacher Kabelanschluss reichte, sind lange vorbei. Streamingdienste wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime kommen ohne Werbung aus und bieten dauerhaft Zugang zu einer Vielzahl von Filmen und Serien. Mit dem neuen waipu.tv 4K TV Stick holt ihr aus eurem Fernseher mehr raus. Ihr habt Zugriff auf all eure Streamingdienste und könnt ganz einfach über das WLAN fernsehen. Aktuell gibt es den TV Stick sogar gratis zu einem Perfect-Plus Abo für nur 12,99 Euro monatlich dazu.

Einstecken und loslegen: Der waipu.tv 4K TV Stick

Die Einrichtung des TV Sticks könnte kaum einfacher sein. Ihr verbindet ihn einfach per HDMI mit eurem Fernsehgerät, steckt das Netzteil an und schon geht es los. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und schon seid ihr startklar. Je nach Gerät braucht ihr eure alte Fernbedienung überhaupt nicht mehr, die neue steuert euer ganzes System.

Die Oberfläche ist angenehm und übersichtlich gestaltet. Über Googles Play Store könnt ihr verschiedene Apps herunterladen und eurem Hauptmenü hinzufügen. Der Zugriff auf die 170 Fernsehsender ist natürlich von Beginn an möglich. ARD, ZDF, Pro7 und Co. seht ihr hier flüssig und hochaufgelöst. Ihr könnt jederzeit das Programm der kommenden Tage aufrufen, Erinnerungen einstellen oder einzelne Filme oder Serien aufzeichnen.

Solltet ihr mal etwas zu spät zum Anpfiff oder zum Beginn eines Films kommen, könnt ihr einfach zurückspulen. Für eine kurze Pause könnt ihr das Programm auch einfach anhalten. Habt ihr trotzdem mal was verpasst, sind die verschiedenen Mediatheken der Sender natürlich ebenfalls abrufbar.

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen TV-Gerät? Dann solltet ihr hier weiterlesen:

Besonders Smart dank Google Assistant

Der waipu.tv 4K TV Stick lässt sich durch Google Home ganz einfach mit anderen Geräten vernetzen und dann auch über ein Nest oder Nest Hub steuern. Auch die Fernbedienung ist mit einem Mikro ausgestattet, so dass ihr den TV Stick auch ganz einfach per Sprachbefehl bedienen könnt.

Der waipu.tv 4K TV Stick überzeugt auf ganzer Linie und bringt Ordnung in euren TV. Durch den Verzicht auf ein TV-Kabel könnt ihr euren Fernseher frei in jedem Raum platzieren, ganz ohne Kabelsalat oder lästige Umbauten. Entscheidet ihr euch direkt für den TV Stick, bekommt ihr ihn im Paket mit Perfect Plus für nur 12,99 Euro mtl. statt 15,99 Euro mtl.

