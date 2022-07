Vodafone: 100 GB Daten jetzt im Angebot – 100€ Shopping Gutschein obendrauf

Sichert euch jetzt 100 GB Datenvolumen inklusive Allnet Flat im Netz von Vodafone günstiger und ihr bekommt einen Gutschein über 100€ dazu.

Bei Vodafone könnt ihr gerade mächtig sparen. Die beiden XXL-Tarife GigaMobil M und GigaMobil Young L werden auf ganze 100 GB Datenvolumen aufgestockt. Obendrauf gibt es noch einen BestChoice Gutschein über 100€, den ihr bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, H&M, Ikea, Zalando, Apple und vielen weiteren Shops nutzen könnt.

100 GB Daten im Vodafone Netz

Speziell für diese Aktion passt Vodafone zwei beliebte Tarife an. Für alle unter 28 Jahren bietet sich der Tarif GigaMobil Young L an. Dieser liefert normalerweise 50 GB Datenvolumen und kostet 37,99€ pro Monat. Dazu kommt nochmal der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99€. Aktuell verdoppelt Vodafone einfach das Datenvolumen auf satte 100 GB! Außerdem könnt ihr mit dem Code GIGA nochmal 20% sparen. Der monatliche Betrag beläuft sich dann nur noch auf 26,59€.

Seid ihr über 28 Jahre alt, kommt der Tarif GigaMobil M für euch in Frage. Dieser liefert ebenfalls 100 GB statt der regulären 30 GB. Der Tarif kostet euch 49,99€ pro Monat, einen Anschlusspreis gibt es hier nicht. Mit dem Code GIGA spart ihr hier sogar 30% obendrauf. Der Preis pro Monat beläuft sich dann auf günstige 39,99€.

Beide Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Danach verlängert sich der Vertrag automatisch zu den regulären Konditionen, ihr solltet euch das Datum also gut merken.

100€ BestChoice Gutschein sichern

Bevor ihr euch den Tarif bestellt, solltet ihr unbedingt noch bei Voucherweb vorbeischauen. Hier könnt ihr euch nämlich einen BestChoice Gutschein im Wert von 100€ obendrauf sichern. So einfach geht das:

Email-Adresse eintragen

Auf vodafone.de GigaMobil-Tarif bestellen

bestellen Abwarten. Nach erfolgreichem Vertragsschluss erhältst Du eine Email mit Deinem BestChoice Premium Gutschein

Den Gutschein könnt ihr dann bei verschiedenen Anbietern einlösen und so gleich doppelt sparen!

