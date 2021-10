Ein umstrittener Online-Shop bietet eine PS5-Konsole an. Doch sollte man dort überhaupt kaufen? MeinMMO hat sich für euch die Situation angesehen und erklärt, wer dieser Online-Shop „Von Floerke“ ist.

Auch ein Jahr nach dem PS5-Release wollen immer noch viele Personen verzweifelt eine PS5 kaufen. Angebote wie die PS5-Verkaufsaktion auf Amazon waren in kürzester Zeit vorbei und viele User haben auf diese Weise keine Chance auf einen Kauf.

Nun hatten einige User den Online-Shop “Von Floerke” ausfindig gemacht und dort ein PS5-Angebot entdeckt. Doch was ist überhaupt für ein Shop?

Erfolg durch “Höhle der Löwe” – aber viele Probleme

Wer ist „Von Floerke“ überhaupt?

„Von Floerke“ begann als deutsches Modelabel und verkaufte vor allem Herrenbekleidung. Richtig bekannt wurde das Unternehmen durch die VOX TV-Show “Die Höhle der Löwen”. Durch die Show wurde die Marke richtig groß und hatte ein riesiges Wachstum.

Ende 2019 rutschte „Von Floerke“ in die Insolvenz. Grund dafür waren ein Strategiewechsel, neue Produkte und chaotische Rabattaktionen.

Im Februar 2021 übernahm der Kitzbüheler-Investor Patrick Landrock die Marke „Von Floerke“ und einige Assets aus der Insolvenzmasse. Die heutige „Von Floerke“-Firma hat daher nichts mehr mit dem Bonner Geschäft von 2015 zu tun.

Letztendlich handelt es sich mittlerweile bei dem Onlineshop “von Floerke” um einen Shop, welcher nicht mehr mit dem von damals zu vergleichen ist.

Was bietet der Shop heute alles an? Der Online-Shop „von Floerke“ bietet neben Modeartikeln auch Medizinprodukte, Alkohol und die PS5 an. Vor allem das Angebot einer PS5 hatte viele User davon überzeugt, bei diesem Anbieter ihr Glück zu versuchen.

Woher hat der Shop die PS5? In einer Mitteilung hatte der Online-Shop erklärt, dass es sich dabei um einen Deal handle (via gameswirtschaft.com). Es handelt sich hierbei daher um ein besonderes Angebot.

Wie viele Konsolen der Anbieter im Angebot hat, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass es wohl einige hundert Geräte sind.

Das sind Reaktionen der Kunden: Mittlerweile haben bereits einige User bei „Von Floerke“ eine PS5 bestellen können und ein paar User haben ihre bestellte Konsole mittlerweile erhalten. Das beweisen zumindest Bilder und Kaufbelege im Internet. Doch es gibt auch viele User, die leer ausgegangen sind.

Doch sowohl in diversen Foren als auch auf Trustpilot gibt mittlerweile überwiegend negative Kommentare über den Online-Shop. Der Grund dafür ist die Verkaufspraxis, die der Onlineshop verwendet. Auf Trustpilot schreibt ein User ziemlich deutlich (via trustpilot.com):

Verkaufen Ware die sie nicht haben (PS5) und liefern nach Glücksspielprinzip aus und der Rest geht leer aus und wird ohne Vorwarnung storniert. Selbst, wenn manche die PS5 geliefert bekommen. Leute, spart euch den Ärger und kauft euch die PS5 bei dem nächsten Drop bei einem seriösen Händler, bei dem ihr nicht ewig und drei Tage auf eure Ware warten wollt – wenn ihr sie denn überhaupt bei von Floerke bekommt.

Gekaufte PS5-Konsolen werden mit Zufallsprinzip an Kunden verteilt

Das ist das Problem: Der Online-Shop „Von Floerke“ hatte in einer Stellungnahme dem Online-Magazin GamesWirtschaft mitgeteilt, dass man die Konsolen im Zufallsprinzip an die Kunden verteilt (via gameswirtschaft.de).

Wer daher eine PS5 im Online-Shop bestellt, der hat keine Garantie, dass er wirklich eine PS5-Konsole bekommt. Stattdessen zahlt er mit Vorkasse eine PlayStation 5 und muss anschließend auf sein Losglück hoffen, dass er seine Konsole auch wirklich bekommt

Und darin liegt das große Problem des Anbieters: Während ihr bei anderen Händlern die Garantie bekommt, auch wirklich eine Konsole gekauft zu haben, bezahlt ihr bei „Von Floerke“ erst einmal nur den Warteplatz.

Das bedeutet für euch, wenn ihr dort bestellen wollt: Ihr „parkt“ mit tausenden anderen Bestellern 500 Euro beim Anbieter und bekommt mit ein bisschen Glück eine Konsole. Alternativ bekommt ihr nach einigen Wochen plötzlich ein Storno.

Das ist die aktuelle Situation: Insgesamt ist die Lage bei „Von Floerke“ zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 25:10.2021) ziemlich unübersichtlich. Fest steht derzeit:

Alle Bestellungen bei „Von Floerke“ laufen über Vorkasse (Klarna, Amazon Pay). Grundsätzlich greift bei Problemen der Käuferschutz.

Klarna Bestellungen sind vollständig storniert. Die Bezahlmethode wird aktuell nicht mehr angeboten (via gameswirtschaft.de).

Teilweise wurden auch „Amazon Pay“-Kunden storniert (via trustpilot.com).

Seid vorsichtig bei Bestellungen beim Onlineshop „Von Floerke“

Sollte man das Angebot nutzen? Wir persönlich würden euch von diesen Angeboten abraten und die Finger von diesen Angeboten lassen. Grundsätzlich gilt, dass PS5-Konsolen nicht zum Kerngeschäft des Anbieters gehören, da ihr Elektronik bei “Von Floerke” sonst kaum finden werdet.

Wir haben daher entschieden, die Angebote von “Von Floercke” nicht länger in unserem Ticker zur Verfügbarkeit von PS5-Konsolen anzuführen.

Ihr solltet euch daher im Klaren sein, dass ihr im schlimmsten Fall Geld für eine Ware zahlt, die ihr niemals bekommen werdet. Über Klarna und “Amazon Pay” solltet ihr auf jeden Fall euer Geld zurückbekommen. Denn der Käuferschutz, egal ob bei Klarna oder Amazon, greift dann, wenn ein Händler die Ware nicht liefert oder diese Ware nicht ankommt.

Am Ende muss jeder selbst wissen, ob man dieses Risiko bei “Von Floerke” wirklich eingehen möchte, denn jeder Kunde ist selbst für Bestellungen verantwortlich.

Falls ihr noch eine PS5 kaufen wollt und nach seriösen Möglichkeiten sucht, um endlich eine Next-Gen-Konsole zu kaufen, dann schaut einmal hier vorbei: In unserem PS5-Ticker hier auf MeinMMO halten wir euch immer auf dem Laufenden, wenn es wieder einmal einen PS5-Drop geben sollte.