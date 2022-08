Ultrawide-Gaming in günstig: Curved Monitor mit WQHD jetzt im Angebot bei Otto

Bei Otto ist aktuell ein guter Curved Monitor mit WQHD günstig im Angebot. Damit steht Ultrawide-Gaming ab sofort nichts mehr im Weg.

Ultrawide-Gaming ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Durch das extrem breite Bild seht ihr insgesamt mehr von eurer virtuellen Umwelt und könnt so tiefer in eure Lieblingsspiele eintauchen. Einen dafür benötigten Curved Monitor mit WQHD gibt es bei Otto gerade richtig günstig im Angebot.

Curved Monitor im Angebot bei Otto

Das kostet der Curved Monitor: Bei Otto bekommt ihr den Asus VG35VQ jetzt für günstige 329,99€. Für den Versand kommen dann nochmal 2,95€ dazu. Die UVP des Monitors beträgt 599 Euro.

So gut ist der Preis: Otto liefert hier ein echtes Schnäppchen! Kein anderer Anbieter bietet einen ansatzweise so guten Preis. Bei anderen Händlern zahlt ihr derzeit mindestens 399,90 Euro für das Modell. Tatsächlich war der Curved Monitor noch nie so günstig zu haben. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 344,89 Euro wird deutlich unterboten. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Asus VG35VQ zum neuen Tiefstpreis!

Ultrawide-Gaming in WQHD

Um Ultrawide-Gaming richtig genießen zu können, braucht es natürlich auch die passenden Spezifikationen. Die liefert der Curved Monitor von Asus zu größten Teilen. Die Auflösung ist mit WQHD angenehm hoch, sodass ihr auch ein scharfes Bild bekommt. Auch die kurze Reaktionszeit von nur 1 ms kann durchaus überzeugen.

Die Bildwiederholrate ist mit 100 Hz nicht schlecht, andere Anbieter bieten hier aber teilweise etwas mehr. Natürlich braucht ihr auch erstmal die nötige Hardware, um überhaupt über 100 FPS zu bekommen. Wenn ihr die aber habt, könnten andere Geräte die bessere Wahl sein. Ansonsten ist der Curved Monitor ein hervorragendes Paket zu einem wirklich erstklassigen Preis.

Hier alle technischen Daten auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale 35 Zoll / 88.98 cm Auflösung WQHD 3.440 x 1.440 Pixel Bildverhältnis 21:9 LED Hintergrundbeleuchtung Ja Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 300 cd/m² Anzahl Farben 16.7 Mio. Bildwiederholungsfrequenz 100 Hz Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Noch mehr Deals

Bei Medion ist an diesem Wochenende Pre Gamescom-Sale. Sichert euch bis zu 50% Rabatt auf Gaming PCs, Monitore, Laptops und mehr! Hier gibt’s alle Infos:

Gamescom-Sale: Bei Medion könnt ihr jetzt beim Kauf von Gaming PCs und Monitoren ordentlich sparen

Weitere Deals findet ihr außerdem immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch nämlich jeden Tag die attraktivsten Angebote und Aktionen auf dem Gaming- und Hardware-Markt vor.