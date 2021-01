UHD-Preisbrecher Xiaomi Smart TV 4S günstig wie nie bei Media-Saturn

Der Xiaomi Mi 4S ist in der von uns getesteten 43-Zoll-Version ein Ultra-HD-Fernseher zum Hammerpreis. Im Test konnte uns die Bildqualität zwar nicht vollends überzeugen, aber angesichts des sehr niedrigen Verkaufspreises geht das noch in Ordnung. Auch an der Ausstattung gibt es nichts Wesentliches zu bemängeln. Die integrierten Lautsprecher sind ok, die Energieeffizienz ist gut.

Wermutstropfen sind beim hiesigen Angebotspreis allerdings die rund drei Wochen Lieferzeit (lieferbar ab 23. Februar) und – sofern kein Markt zur Abholung in der Nähe ist – die Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro.

So gut ist das Angebot: Der Mi Smart TV 4S des vor allem für seine Smartphones bekannten Herstellers Xiaomi kostet in der hiesigen 43 Zoll-Version bei anderen Händlern gegenwärtig mindestens 329 Euro und war laut Geizhals.de bisher nicht unter 250 Euro zu haben.

