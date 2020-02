Für The Division 2 gibt es ein Free Weekend und gleichzeitig einen Flash Sale im Ubisoft Store. Kauft euch das Spiel und weitere DLCs deutlich günstiger.

Solltet ihr bisher The Division 2 noch nicht gespielt haben, könnt ihr das an diesem Wochenende kostenlos nachholen. Es gibt nun ein Free Weekend für den Shooter von Ubisoft.

Wann kann The Division 2 kostenlos gespielt werden? Vom 27. Februar bis zum 2. März könnt ihr The Division 2 über Uplay und den Epic Game Store kostenlos spielen. Es handelt sich hierbei um das Grundspiel ohne DLCs. Dennoch bekommt ihr natürlich einen guten Eindruck vom Spiel.

Neben The Division 2 könnt ihr an diesem Wochenende noch vier weitere MMOs- und Multiplayer-Spiele kostenlos spielen.

95% Rabatt im Angebot auf The Division 2

The Division 2 zum Spitzenpreis: Wenn euch The Division 2 am Free Weekend gefallen hat, könnt ihr das Spiel im gleichen Zeitraum für gerade einmal drei Euro kaufen. Selbst ein Döner ist damit teurer als der Shooter im Angebot.

The Division 2 spielt 7 Monate nach den Ereignissen von Teil 1 und in Washington D.C. Ihr müsst hier für Recht und Ordnung sorgen, denn feindliche Fraktionen wollen die Macht an sich reißen. Die Stadt und die ganze Nation sind in Gefahr.

The Division 2: Warlords von New York im Angebot vorbestellen

Bis zum 3. März bekommt ihr die neue Erweiterung Die Warlords von New York für The Division 2 für nur 32,99 Euro und somit mit 45 Prozent Rabatt. Das Spiel beinhaltet außerdem das Hauptspiel, sodass es genügt dieses zu kaufen, wenn ihr euch eurer Sache sicher seid.

Neben der Standard Edition gibt es im Angebot auch die Warlords von New York Ultimate Edition. Diese beinhaltet noch den Year 1 Pass mit allen Inhalten, sowie ein Ultimate Pack mit besonderen Skins und Waffen. Für diese Edition von The Division 2 müsst ihr 52,79 Euro bezahlen und erhaltet dadurch 34 Prozent Rabatt.

Unser Maik Schneider hat für euch direkt fünf Gründe gesammelt, warum ihr das The Division 2 Warlords-Update spielen solltet. Natürlich haben wir euch außerdem zusammengefasst, was euch alles in Warlords of New York erwartet.

