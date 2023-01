Bei Amazon bekommt ihr gerade Hits wie Assassin’s Cree Valhalla, Far Cry 6 oder Mario + Rabbids zum günstigen Preis und das in einer Sonder-Edition.

Egal ob ihr eine PlayStation, Xbox oder Switch zu Hause habt, hier findet jeder etwas Passendes. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die neusten Hits von Ubisoft in einer Sonder-Edition sichern. Neben dem jeweiligen Spiel bekommt ihr dabei diverse Ingame-Items, DLCs und Saisonpässe. Ein paar der Angebote wollen wir euch hier vorstellen. Zur Gesamtübersicht bei Amazon kommt ihr hier:

Assassin’s Creed Valhalla – Ultimate Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release-Datum: 10. November 2020 | Spielzeit: 60 Stunden

In Assassin’s Creed Valhalla reist ihr im 9. Jahrhundert als Wikinger Eivor nach England. Dort erbaut ihr eure Kolonie und versucht euch einen Namen im Open-World-Königreich zu machen. Auf dem Weg müsst ihr euch mit den dortigen Herrschern auseinandersetzen und im besten Fall ihre Gunst erlangen.

Assassin’s Creed Valhalla bekommt ihr jetzt in der Ultimate Edition für 37,99€ statt der üblichen 54,39 Euro. Darin enthalten sind Ausrüstungsgegenstände für Eivor, Upgrades für eure Siedlung und Schiff. Außerdem gibt es den Season Pass obendrauf.

Far Cry 6 – Ultimate Edition

Genre: Action-FPS | Entwickler: Ubisoft Toronto | Release-Datum: 7. Oktober 2021 | Spielzeit: 23 Stunden

In dem fiktiven Inselstaat Yara, das an das reale Kuba angelehnt ist, herrscht ein tyrannischer Diktator. Als Ex-Militär und Waisenkind Dani schließt ihr euch der dortigen Guerilla-Gruppe Libertad an, um den Diktator zu stürzen. In der Open World sind euch dafür praktisch keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt die Insel nach Belieben erkunden, Ressourcen sammeln und euer Arsenal aufstocken.

Far Cry 6 bietet euch in der Ultimate Edition neben dem Hauptspielt ganze drei DLC-Episoden sowie ein paar Outfits, um Dani nach eurem Geschmack zu gestalten. Statt 39,99€ zahlt ihr jetzt nur noch 20,99€ und spart damit ganze 48 Prozent.

Mario + Rabbids Sparks of Hope – Gold Edition

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Ubisoft Milan | Release-Datum: 20. Oktober 2022 | Spielzeit: 19 Stunden

Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope geht eines der wohl ungewöhnlichsten Crossovers der letzten Jahre in die zweite Runde. Bereits der Erstling Kingdom Battle konnte im Jahr 2017 mit seinen spannenden Rundenstrategiekämpfen und der launigen Aufmachung viel Lob einheimsen. Die ungewöhnliche Schicksalsgemeinschaft um den rotgewandeten Klempner und die durchgeknallten Rabbids sieht sich einer großen Bedrohung gegenüber, dieses Mal in Form der fiesen Misera. Und die will mit ihrer Gefolgschaft und einer schmoddrigen Substanz namens Finsterzeit nicht nur das Pilzkönigreich, sondern gleich die ganze Galaxie ins Verderben stürzen.

Um das Königreich und die restliche Galaxie zu retten, bekämpft die ungleiche Truppe aus Mario, Luigi und Co. zusammen mit den Rabbids Misera und ihre Schergen in bester XCOM-Manier.

Die Gold Edition liefert euch zusätzlich zum Hauptspiel den Season Pass mit drei DLCs und eine Handvoll Waffen, die ihr nur hier bekommen könnt. Im Rahmen des Ubisoft-Sales zahlt ihr jetzt nur 55,99€ statt 89,99 Euro.

