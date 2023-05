Twitch bannt Fußball-Star Kun Agüero

Sergio “Kun” Agüero, ehemaliger Stürmer für Manchcester City, erhielt seinen ersten Bann von Twitch. Wir von MeinMMO erklären euch, was dahinter steckt.

Was macht der Mann auf Twitch? Sergio Leonel “Kun” Agüero del Castillo, wie er mit vollständigem Namen heißt, ist ein ehemaliger Fußballspieler aus Argentinien. Für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes trat er bei mehreren Weltmeisterschaften an, beim englischen Verein Manchester City war er 10 Jahre lang im Sturm.

2020 wagte sich der Fußballspieler in die Welt des E-Sports und gründete seine eigene Organisation, KRÜ Esports. In dieser Zeit begann er auch, erfolgreich auf Twitch zu streamen. Dort ist er hauptsächlich in “Just Chatting” unterwegs, zeigt aber auch Spiele wie Valorant und natürlich FIFA.

Zudem sendet Agüero auch in der Sports-Kategorie, und genau die wurde ihm jetzt zum Verhängnis.

Agüero will seine Ex-Mannschaft bejubeln, kassiert einen Bann

Wie kam es zu dem Bann? Am 17. Mai trafen Manchester City, die ehemalige Heimat von Kun Agüero, und Real Madrid im Halbfinale der Champions League aufeinander. Das Spiel endete 4:0 für die “Citizens”, die sich damit den Einzug ins Finale sicherten.

Agüero übertrug das Spiel live auf Twitch vor bis zu 10.000 Zuschauern und feierte den Sieg seiner Mannschaft über Real Madrid. Die Freude war jedoch offenbar nur von kurzer Dauer, denn unmittelbar nach dem Stream verschwand der Kanal des legendären Stürmers plötzlich.

Was hat der Fußballer angestellt? Wie die Kollegen von 3D Juegos berichten, wurde Agüero aufgrund eines Verstoßes gegen das Urheberrecht gesperrt – da versteht Twitch wenig Spaß. So hatte er zwar die Rechte, das Spiel zu übertragen, aber nur für die Dauer des Matches.

Alles, was nach den 2 Stunden noch auf seinem Kanal ist, verstößt wohl gegen die Vereinbarung mit Disney und ESPN. Das wurde dem Fußballer zum Verhängnis: Nachdem er den Stream beendet hatte, vergaß er, das VOD zu löschen, sodass jeder das gesamte Spiel kostenlos auf seinem Kanal sehen konnte.

Wie lange hält der Bann an? Da es sich um den ersten Bann von Agüero handelt, wird es sich wohl um eine mehrtägige Sperre handeln. Zum Finale der Champions League am 10. Juni dürfte sein Kanal also wieder online sein.

Das Zeigen von Fußball-Spielen im Stream ist nicht ganz ungefährlich, wie dieser Argentinien-Fan erfahren musste:

Twitch-Streamer feiert WM-Sieg zu hart – Rennt durch eine Scheibe und schlitzt sich den Arm auf