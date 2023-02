Das Turtle Beach Recon 50 Gaming-Headset ist eine günstige Option für PC- und Konsolenspieler, die aktuell zu einem reduzierten Preis bei Amazon erhältlich ist.

Aktuell könnt ihr das Turtle Beach Recon 50 Gaming-Headset für gerade mal 19,99€ bei Amazon kaufen. Damit spart ihr die Hälfte der UVP von 39,99 Euro. Trotz des geringen Preises bekommt ihr sehr gute Sound-Qualität geboten. Hier geht’s zum Angebot:

Das bietet das Headset

Das Turtle Bach Recon 50 gibt es in gleich drei verschiedenen Varianten: Je eine für PC, PS4 und Xbox One. Bei den Konsolen-Versionen spart ihr sogar nochmal 2€ mehr. Das Headset hat zwar einen vergleichsweise sehr niedrigen Preis, bietet aber eine solide Grundausstattung für den Einstiegsbereich der Stereo-Headsets:

kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer mit 40-mm-Lautsprechern

Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz

Kunstleder mit Schaumstoffpolsterung

abnehmbares, flexibles Kugelmikrofon

Inline-Steuerung am Kabel

kompatibel zu Endgeräten mit 3,5-mm-Anschluss und Sony 3D Audio für PS5™

Das Turtle Beach Ear Force Recon 50P ist ein Gaming-Headset, das bei einem günstigen Preis eine überraschend gute Klangqualität bietet. Die Bässe kommen kraftvoll und klar rüber, die Höhen sind sogar besser als bei vielen teureren Headsets. Die Mitten sind dagegen eher durchschnittlich.

Das Mikrofon wird von einigen Nutzern bemängelt, dass es Hall und Rauschen überträgt.

Bei der Verarbeitungsqualität und dem Tragekomfort weist das Headset allerdings Schwächen auf, die man bei dem niedrigen Preis jedoch erwartet. Der Bügel ist nur leicht gepolstert, aber das geringe Gewicht des Headsets macht das erträglich. Die Hörer hingegen sind gut gepolstert, aber die Form passt nicht auf jedes Ohr und kann bei langem Tragen drücken. Außengeräusche werden kaum abgeschirmt und das Headset fühlt sich insgesamt billig und nicht besonders haltbar an, was in dieser Preisklasse allerdings nicht anders zu erwarten ist.

PRO CONTRA Für PC und Konsolen geeignet Mikrofon überträgt Hall und deutliches Rauschen Ausgewogene Wiedergabe Kopfbügel mit zu kleinem Verstellbereich Kopfhörer mit sehr hoher Klangtreue Sehr geringe Lärmbelästigung Geringes Gewicht

