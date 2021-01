Top-Tastatur und günstige Gaming-Maus von Roccat reduziert bei Saturn

Bis einschließlich Montag laufen bei Saturn.de wieder die „Weekend Deals“ mit diversen reduzierten Artikeln, darunter eine Oberklasse-Tastatur für Spieler und eine günstige Gaming-Maus mit guter Testwertung von Roccat.

Das bietet die Tastatur: Die ROCCAT Vulcan 121 AIMO setzt in der hiesigen Ausstattunsgvariante auf mechanische „Titan Speed“-Switches mit linearem Schaltweg für schnelles Auslösen ohne Widerstand, die vom Tippgefühl dadurch den bekannteren „MX Red“ beziehungsweise „MX Speed Silver“ von Cherry ähneln.

Das Gehäuse setzt auf ein widerstandsfähiges Design mit „staubresistenten“ Schaltern und schwarz eloxierter Aluminiumoberfläche nebst wahlweise abnehmbarer Handballenauflage.

Unterstützt wird außerdem Anti-Ghosting bei allen Tasten (N-Key-Rollover), wodurch es nicht zu trägen oder ausbleibenden Reaktionen beim Betätigen mehrerer Tasten kommt.

Zudem gibt es RGB-Einzeltastenbeleuchtung mit konfigurierbaren LED-Lichteffekten in 16,8 Millionen Farben und einstellbarem AIMO-Effekt (unterstützt Synchronisierung über mehrere AIMO-Geräte). Ebenfalls mit an Bord sind drei Multimediatasten, FN-Taste („Easy Shift“) und ein Lautstärkedrehregler.

Das sagen Nutzer: Die Tastur wird mit 4,7 von 5 Sternen in drei Rezensionen auf Saturn.de fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem das Gesamtpaket sowie in je einem Fall speziell die Beleuchtung sowie Design und Haptik, während ein Rezensent das Bleiben von Fingerabdrücken auf den Tasten und die Software als fehlerhaft moniert.

Im Test: Die Webseite igorslab.de hatte das Modell auf dem Prüfstand und urteilte wie folgt:

Ob sie auch besser als die Cherry MX Silver (auch Speed genannt) sind, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht sagen, da ich sie bisher noch nie unter die Finger bekommen habe. Wer also eine zuvor selten dargebotene Farbenshow auf dem Tisch haben will und Wert auf eine schnelle Reaktionszeit legt, sollte die Vulcan 121 auf jeden Fall in die engere Auswahl nehmen.

Ersparnis: Saturn.de bietet die ROCCAT Vulcan 121 AIMO versandkostenfrei für derzeit 110 Euro statt für 148,19 Euro an.

Allerdings hat auch Amazon.de mit dem Angebotspreis gleichgezogen. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie sonst derzeit erst ab 148,30 Euro gelistet.

Das bietet das Modell: Die kabelgebundene Gaming-Maus Kain 120 AIMO von Roccat verfügt über 6 Tasten mit 2-Wege-Scrollrad und eine optischen Sensor mit hohen 16.000 dpi, die sich auch nach unten anpassen lassen, ebenso wie die Abtastrate mit bis zu 1.000 Hertz.

Zuden weiteren Features zählen eine ebenfalls anpassbare RGB-Beleuchtung, ein Onboard-Speicher für die Einstellungen über die Software hinaus und ein textilummanteltes USB-Kabel.

Das sagen Nutzer: In einer Bewertung auf Saturn.de hat die Maus 5 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt werden vor allem Verarbeitung, Präzision und Anpassbarkeit der Beleuchtung, die allerdings bei höchster Helligkeitsstufe sehr warm werden soll.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.de hatte die Maus im Test und hat 9 von 10 Punkten vergeben:

Mit der neuen Kain 120 Aimo liefert Roccat eine sehr gute Maus für Shooter-Zocker ab. Für den Nager sprechen neben der sauberen Verarbeitungsqualität auch die präzise Sensor-Technik. Aber auch die hohe Gleitfähigkeit, das sehr gute (Rechtshänder)Handling und die umfangreiche sowie übersichtliche Software sprechen für das neuste Werk von Roccat.

Last but not least wäre da noch die zeitgemäße Ausstattung (coole Aimo-Lichteffekte, Profile, Makros, Onboard-Speicher). Selbst der Preis von knapp 63 Euro geht angesichts der gebotenen Leistung und Qualität in Ordnung. Kurz gesagt: Ambitionierte Zocker werden an dieser Maus nicht vorbeikommen.