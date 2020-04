So günstig, wie aktuell im eBay-Shop von MediaMarkt, gab es den beliebten Smartphone-Gehimtipp Honor 20 als Neuware bisher nirgends zu kaufen.

Das bietet das Modell: Das Honor 20 von Huaweis Budget-Marke erschien Mitte des vergangenen Jahres und bietet eine ähnliche Ausstattung wie das letztjährige Huawei P30 aus der Oberklasse, ordnet sich jedoch in einem deutlich niedrigeren Preissegment ein.

Das steckt drin: Mit dem leistungsstarken Octa-Core-Chip Kirin 980, 6 GByte RAM und einem IPS-Display mit 2.340 x 1.080 Bildpunkten Pixel kommt typische High-End-Hardware aus dem letztem Jahr zum Einsatz, die auch heute noch nur wenige Wünsche offen lässt.

Weitere Features:

Die rückwärtige Quad-Kamera bietet eine Hauptkamera mit 48 Megapixel nebst Weitwinkelobjektiv, Tiefenschärfesensor und Makroobjektiv .

Der 128 GByte große Festspeicher mit vorinstalliertem Android 9.0 (Android 10 via Update verfügbar) ist großzügig dimensioniert, lässt sich aber nicht erweitern.

hochwertiges Gehäuse aus Glas mit Metallrahmen

Anschlüsse und Konnektivität: USB-C 2.0 (OTG), WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC, Infrarot-Port und ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Honor 20 wird überwiegend positiv bewertet, vor allem die gute Ausstattung zum geringen Preis erhält viel Lob.

Ab und an gibt es Abstriche für das Fehlen bestimmter Features, wie drahtloses Laden oder Speichererweiterung.

Im Test: Chip.de hat das Honor 20 seinerzeit auf den Prüfstand gestellt, wobei die Testnote 1,9 („Gut“) vergeben und folgendes Fazit gezogen wurde:

Das Honor 20 punktet im Test mit einer hervorragenden Leistung, die mit der Oberklasse gut mithalten kann. In den anderen Kategorien schneidet es außerdem gut ab. Das LC-Display ist ausreichend scharf und hell, die Akkulaufzeit sollte Sie problemlos durch den Tag bringen. Die Vierfach-Kamera macht gute Fotos, kann aber nicht mit der Qualität aktueller Premium-Geräte mithalten. Für rund 500 Euro bekommen Sie mit dem Honor 20 viel geboten. Lediglich bei der Ausstattung vermissen wir ein paar Dinge, darunter einen offiziellen Wasserschutz oder induktives Laden.

Pro Schickes Design

Klasse Leistung

Gute Akkulaufzeit – und ladezeit Contra Kein Speicherkartenslot

Kein kabelloses Laden

Fotoqualität nimmt im Dämmerlicht ab

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet das Honor 20 in der Fabvariante „Sapphire Blue“ in seinem eBay-Shop versandkostenfrei für derzeit 213,58 Euro an. Dabei handelt es sich natürlich um Neuware.

Über den Rabattcode „POWEREBAY10E“ gibt es nochmal 10 Euro Abzug (der Code muss während des Bestellvorgangs eingegeben werden).

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist das Honor 20 in der Farbvariante ansonsten erst ab rund 249 Euro direkt bei MediaMarkt oder ab rund 285 Euro mit Versand bei anderen Händlern gelistet, wobei sich auch die anderen Farben in dem Preisbereich bewegen.

Hier geht’s zum Angebot:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.