Ersparnis: Saturn.de bietet das Samsung Galaxy S20+ 5G in der Farbvariante „Cosmic Grey“ voraussichtlich noch bis Montag um 9 Uhr versandkostenfrei für 777,77 Euro statt 998,90 Euro an, während die anderen Farbvarianten zum Angebotspreis bereits ausverkauft sind.

Klasse ist auch die Fotoqualität, hier kann nur das S20 Ultra noch eine kleine Schippe drauflegen. Allerdings haben es die Preise für das Samsung Galaxy S20 Plus in sich: 999 Euro für die Standard-Version mit 128 GByte beziehungsweise 1.249 Euro für die 5G-Version mit 512 GByte sind durchaus happig.

Das Samsung Galaxy S20 Plus 5G lässt im Test kaum noch Wünsche an ein Top-Smartphone offen: Es überzeugt mit einem hervorragenden Display, einer Top-Performance und klasse Akkulaufzeit. Im neuen und optionalen 120-Hz-Modus reagiert das Galaxy S20 Plus 5G besonders geschmeidig, doch der Modus reduziert die Akkulaufzeit merklich.

