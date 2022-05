Bei Saturn bekommt ihr aktuell verschiedene Laptops und Convertibles, die auf das Arbeiten im Homeoffice spezialisiert sind, bis zu 18% günstiger. Mit dabei: der Medion Akoya S17405.

Von zu Hause aus zu arbeiten ist schon praktisch. Lange Anfahrtszeiten entfallen, niemand macht Fisch in der Mikrowelle warm und gemütlich ist das Ganze auch noch. Was Selbstständige schon lange wissen hat der Großteil von uns in den den letzten zwei Jahren auch erfahren.

Damit euer Homeoffice nicht nur gemütlich, sondern auch richtig produktiv wird, können wir euch den Medion Akoya Laptop empfehlen. Diesen bekommt ihr bei Saturn aktuell nämlich um 17% günstiger. Falls dieses konkrete Modell nicht euren Wünschen entspricht, findet ihr am Ende des Artikels noch einige hochwertige Alternativen.

So muss ein mobiler Arbeitsplatz sein: Medion Akoya Laptop

Ich weiß nicht, wie eure erste Erfahrungen mit Arbeits-Hardware waren, aber der erste Laptop, den ich aus der Arbeit mit nach Hause nehmen „durfte“ war ein fünf Kilo schweres Monstrum das akustisch an eine Drohne erinnert hat. Dass da nicht die allerflotteste Hardware drinsteckte ist klar. Damit ihr nicht das gleiche Schicksal erleiden müsst, lohnt sich ein Blick auf den Medion Akoya Laptop. Denn dieser lässt sich sowohl zum Arbeiten , als auch privat hervorragend nutzen.

Dank der flotten SSD fährt euer vorinstalliertes Windows 11 Home innerhalb von Sekunden hoch und bietet euch dabei auch noch üppige 1 TB Speicherplatz. Der Bildschirm ist mit 17,6 Zoll relativ groß, trotzdem kommt der Laptop nur auf ein Gewicht von 2,3 kg. Das ist zwar immer noch schwerer als ein Ultrabook, aber immer noch leicht genug um keine körperliche Schwerstarbeit beim Transport zu erfordern.

Insgesamt bekommt ihr hier einen Top-Arbeits-Laptop, der euren Arbeits-, Studien- oder Schulalltag um einiges erleichtern wird. Und das auch noch mit ca. 150 Euro Rabatt!

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : integrierte Intel IRIS Xe

: integrierte Intel IRIS Xe Prozessor : Intel Core i5-1135G7 (4x 2,4 – 4,2 GHz)

: Intel Core i5-1135G7 (4x 2,4 – 4,2 GHz) Arbeitsspeicher : 8 GB DDR4 RAM

: 8 GB DDR4 RAM Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Größe und Gewicht : 399x18x266 mm, 2,3 kg

: 399x18x266 mm, 2,3 kg Betriebssystem: Windows 11 Home

