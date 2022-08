Top-Grafikkarte Radeon RX 6900 XT jetzt zum neuen Tiefstpreis im Mindfactory-Angebot

Die Radeon RX 6900 XT gibt es im starken Custom-Design von ASRock bei Mindfactory.de gerade besonders günstig. Die Stückzahl ist aber auf 100 begrenzt.

So gut ist der Preis: Mindfactory.de bietet die ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC in seinen limitierten „MindStar“-Sonderangeboten aktuell versandkostenfrei für nur 869 Euro statt 895 Euro an.

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, muss man auf der Aktionsseite zwar etwas scrollen, erhält dafür aber laut Preisvergleich den bisher günstigsten Preis für das Modell.

Bei anderen Händlern startet das Modell derzeit auch erst ab 974,65 Euro und darüber hinaus ist aktuell auch keine andere Radeon RX 6900 XT günstiger gelistet als beim hiesigen Angebot. Andere Modelle starten ab 885 Euro.

Das bietet das Modell

Zwar ist im Mai die Radeon RX 6950 XT als neues Topmodell von AMD auf den Markt gekommen, doch die Radeon RX 6900 XT bleibt angesichts gesunkener Preise und nur geringfügig weniger Rechenleistung weiterhin eine gute Wahl für anspruchsvolle Spieler.

Die Karte bietet genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen und oftmals auch in UHD-Auflösung, während auch der Grafikspeicher mit 16 GByte ausreichend Platz bietet.

ASRocks Custom-Modell verfügt dabei über werksseitige Übertaktung für noch mehr Performance als beim der Referenzdesign sowie auch über einen stärkeren Kühler.

ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC bei Mindfactory.de

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6900 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 XTX „RDNA 2“, 80 CU, 536 mm² Fertigung 7 nm (TSMC) Chiptakt 1.925MHz, Boost: 2.105 – 2.340 MHz Speicher 16 GB GDDR6, 2.000 MHz, 16 Gbps (16.000 MHz effektiv), 256 Bit, 512 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 300 W (AMD) Externe Stromversorgung 3x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (100 mm) (1x RGB beleuchtet) Gesamthöhe Triple-Slot (2,8 Slots) Abmessungen 330 x 140 x 56mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128 MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Basis-Takt übertaktet (+ 100 MHz), Boost-Takt übertaktet (+ 90MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 23,96 TFLOPS (FP32), 1,5 TFLOPS (FP64) DirectX 12 Ultimate (12_2) OpenGL 4.6 OpenCL 2.1 Vulkan 1.3 Shader Modell 6.5 Herstellergarantie drei Jahre

Rezensionen und weitere Angebote

Gute Bewertungen: Während Fachtests im Netz Mangelware sind, hat die Karte durchschnittlich 4,4 von 5 Sterne in 10 Rezensionen auf Mindfactory.de erhalten.

Gelobt werden vor allem die gute Performance nebst ordentlicher Temperaturen und geringer Betriebslautstärke, während in nur je einem Fall Spulenfiepen und ein Temperaturproblem moniert werden.

