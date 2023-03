Top-Grafikkarte günstig wie nie: Radeon RX 6900 XT von XFX jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot – mit Gratisspiel

AMDs früheres Grafikkarten-Topmodell Radeon RX 6900 XT gibt es in einem sehr guten Custom-Design von XFX gerade zum neuen Tiefstpreis bei Mindfactory. Obendrein gibt es ein Gratisspiel.

So gut ist der Preis: Im Rahmen der limitierten “MindStar”-Angebote kostet die XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming aktuell versandkostenfrei nur 629 Euro statt 699 Euro.

Um den vergünstigten Preis zu erhalten, muss das Angebot über die Aktionsseite aufgerufen werden, wo sich auch noch andere reduzierte Artikel finden.

Laut verschiedenen Preisvergleichsseiten gab es dieses Custom-Modell bisher noch nicht so günstig und andere Händler starten auch erst ab teils deutlich über 800 Euro.

Darüber hinaus handelt es sich auch um die derzeit günstigste Radeon RX 6900 XT überhaupt, während andere Modelle erst ab rund 700 Euro und mehr starten.

Mit Gratisspiel: Aktuell kann man sich nach dem Kauf per Registrierung bei AMD auch ein Gratisspiel in Form des PlayStation-Hits The Last of Us Part 1 für PC dazu sichern.

Das bietet die Radeon RX 6900 XT von XFX

Die Radeon RX 6000-Reihe wurde zwar mittlerweile von der 7000er-Reihe als neue Grafikkartengeneration von AMD abgelöst, doch das macht die älteren Modelle preislich attraktiver.

Dabei bietet die Radeon RX 6900 XT als ehemaliges Topmodell immer noch genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen in WQHD- und oft auch UHD-Auflösung, während auch der Grafikspeicher mit 16 GByte über ausreichend Platz verfügt.

XFX’ Custom-Modell bietet derweil gegenüber dem AMD-Referenzdesign Übertaktung ab Werk für noch mehr Performance sowie einen stärkeren Kühler und eine dezente Beleuchtung.

XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming in den MindStar-Angeboten bei Mindfactory

AMD-Grafikkarte kaufen – Welche lohnt sich für mich?

Rezensionen und Test zur RX 6900 XT von XFX

Gute Bewertungen: In 29 Rezensionen auf Mindfactory.de hat die Karte durchschnittlich gute 4,7 von 5 Sternen erhalten.

Über 2.130 Stück der Karte wurden im Shop insgesamt bereits verkauft und die Reklamationsquote liegt bei nur 1,55 Prozent.

Gelobt werden dabei vor allem die gute Performance bei ordentlichen Temperaturen und geringer Betriebslautstärke.

Nur eine Handvoll 3-Sterne-Rezensionen moniert vereinzelt Größe, Temperatur und Spulenfiepen bei hohen Fps.

Im Test: Die Webseite gamesmea.com hatte die Grafikkarte von XFX auf dem Prüfstand und hat wie folgt geurteilt:

[…] Die Leistung der Grafikkarte ist für die meisten Spiele bei 1080p-, 2K- und 4K-Auflösungen sehr gut, mit Ausnahme einiger weniger, die bereits jede Karte überfordern. Die Raytracing-Leistung der RX 6900 XT ist, gelinde gesagt, anständig, und Gamer werden auch von der ReBAR-Fähigkeit für höhere Frameraten profitieren können. gamesmea.com

Pro übertaktet

besseres Phasenstromdesign als Referenz

sauberes und industrielles Design

starker Kühler

anständige Raytracing-Leistung Contra sehr groß

Technische Eckdaten

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6900 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 XTX “RDNA 2”, 80 CU, 536 mm² Chiptakt 1.950 MHz, Boost: 2.135 – 2.365 MHz Speicher 16 GB GDDR6, 2.000 MHz, 16 Gbps (16.000 MHz effektiv), 256 Bit, 512 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 300 W (AMD) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 105 mm + 1x 90 mm) Gesamthöhe Triple-Slot (2,7 Slots) Abmessungen 340 x 139 x 57 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128 MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Basis-Takt übertaktet (+125 MHz), Boost-Takt übertaktet (+115 MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Herstellergarantie zwei Jahre

