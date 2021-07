Top Gaming-Monitor und LG Nanocell-TV zum Tiefstpreis bei Amazon

So gut ist der Preis: Amazon.de hat den Fernseher für nur 699 Euro statt 807,60 Euro im Angebot, was der bisherige Bestpreis ist. Erst einmal zuvor gab es das Modell so günstig. Andere Händler starten ab 829,97 Euro im Preisvergleich.

Das “Nano” in der Modellbezeichnung vom LG Nano806NA (getestete Version Nano816 mit mittigem Fuß und 65 Zoll bzw. 164 Zentimeter) steht für besondere Farbfilter im LCD-Bildschirm, die dem Fernseher außergewöhnlich natürliche Farbwiedergabe bescheren. Nur tiefes Schwarz gelingt ihm nicht so gut, dem Bild fehlt es dadurch an Plastizität. Zu den Stärken gehören das gelungene Bedienkonzept mit gut erläuterten Menüs, die App-Auswahl mit vielen Streaming-Anbietern und die gute Vernetzung.

So gut ist der Preis: Amazon.de hat den Monitor aktuell für nur 549,99 Euro statt 727,89 Euro im Angebot und damit so günstig wie noch nie laut Preisvergleich. Andere Händler starten erst ab 642,29 Euro oder deutlich mehr.

Insert

You are going to send email to