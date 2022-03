Top Gaming-Monitor mit 144 Hz jetzt günstig wie nie zuvor

Ihr könnt euch jetzt den LG UltraGear 27GN800-B Gaming-Monitor im Angebot zum neuen Bestpreis kaufen.

Ein guter Gaming-Monitor ist fürs Spielen mittlerweile ein echter Vorteil. Vor allem, wenn es um Multiplayer-Spiele wie Shooter oder MOBAs geht. Solltet ihr einen neuen Monitor brauchen oder aufrüsten wollen, dann gibt es jetzt ein interessantes Angebot bei eBay für euch.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet bei eBay den LG UltraGear 27GN800-B Gaming-Monitor mit 27 Zoll und 144 Hz für nur 259,87 Euro. Das ist ein neuer Bestpreis für den Monitor und 30 Euro günstiger als beim nächstbesten Anbieter.

So erhaltet ihr den Dealpreis: Legt einfach den Monitor bei eBay in den Warenkorb. Gebt dann während des Bestellprozess den Gutscheincode TECHNIKFREUDE ein und schon erhaltet ihr den Rabatt, um auf den Angebotspreis zu kommen. Das Angebot gilt dabei noch bis zum 16. März 2022.

Dieser Händler steckt dahinter: Das Angebot gibt es nicht von irgendeinem unbekannten Shop, sondern von computeruniverse. Dieser hat auf eBay 98 Prozent positive Bewertungen und zudem handelt es sich um einen seriösen Händler mit eigenem Shop außerhalb von eBay. Hier könnt ihr bedenkenlos einkaufen.

Das hat der LG UltraGear Gaming-Monitor zu bieten

Schneller Monitor: Der LG UltraGear 27GN800-B bietet allen voran 144 Hz. Damit sind bis zu 144 FPS in den Spielen möglich. Das ist gerade in Games wie Call of Duty, League of Legends oder Battlefield ein echter Vorteil. Dazu passend ist die Reaktionszeit bei nur 1 ms.

Des Weiteren setzt er auf eine QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel. In Kombination mit dem IPS-Panel erhaltet ihr ein gutes Bild. Schlussendlich unterstützt er auch FreeSync 2.

Bei Hardwareluxx konnte der Gaming-Monitor im Test vor allem beim Spielen überzeugen. Sie heben die gute Bildqualität, VRR- und G-Sync-Unterstützung, die große Farbraumabdeckung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis positiv hervor. Negativ sind ihnen nur das Kontrastverhältnis und die minimalistischen Ergonomie-Funktionen aufgefallen.