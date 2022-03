Top Gaming-Monitor von HP jetzt bei Alternate für nur 229 Euro

Bei Alternate gibt es jetzt im Angebot den HP 27XQ Gaming-Monitor zum Bestpreis. Sichert euch den Vorteil von 144 Hz.

Ein guter Gaming-Monitor muss nicht immer teuer sein. Das beweist der HP 27XQ. Diesen gibt es jetzt sogar besonders günstig im Tagesdeal bei Alternate. Solltet ihr einen Gaming-Monitor suchen, der für schnelle Spiele bestens geeignet ist, dann könnte der Deal etwas für euch sein.

Das Angebot gilt nur bis zum 26. März 2022 um 9 Uhr MEZ und solange der Vorrat reicht.

HP 27XQ Gaming-Monitor im Angebot

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt den Gaming-Monitor für nur 229 Euro. Das ist der Bestpreis für diesen. Zuletzt gab es ihn im November 2021 zu diesem Preis. Aktuell bekommt ihr ihn daher nirgends günstiger.

Das bietet der HP 27XQ: Allen voran erwartet euch ein 27 Zoll Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel, also QHD. Besonders interessant sind die 144 Hz und die Reaktionszeit von einer Millisekunde. Das macht ihn zu einem sehr guten Monitor für schnelle Spiele wie Shooter und MOBAs. Wer also gerne Call of Duty, League of Legends oder Fortnite spielt, bekommt hier einen echten Vorteil.

Darüber hinaus ist der Gaming-Monitor drehbar, neigbar und in der Höhe verstellbar. Bei den Anschlüssen erwartet euch ein HDMI 2.0-Eingang und ein DisplayPort 1.2-Eingang.