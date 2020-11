Ersparnis: Otto.de und Saturn.de bieten die Maus aktuell versandkostenfrei für nur 34,12 Euro an, was laut Preisvergleich bei Geizhals.de der neue Bestpreis ist.

Das sagen Nutzer: Durchschnittlich 5 von 5 Sterne in über 200 Rezensionen hat die Maus auf Otto.de. 98 Prozent aller Bewerter würden das Modell dabei weiterempfehlen. Auch bei Saturn.de gibt es immerhin 4,8 von 5 Sternen in 19 Rezensionen.

Dieser bietet per G Hub Software-Update mittlerweile eine sehr hohe Auflösung von 25.600 dpi gegenüber den 16.000 dpi ab Werk und liefert so höchste Präzision, wie auch bei High-End-Modellen von Logitech.

