Top Gaming-Headset zum Bestpreis, SSDs reduziert und mehr bei Saturn

Das geschlossene akustische Design und die ergonomischen Ohrpolster des GSP 600 sollen dabei für eine hervorragende passive Geräuschdämpfung auch in lautesten Umgebung sorgen, während die Lautstärkeregelung an der rechten Ohrmuschel spontane Anpassungen ermöglicht, und das Noise-Cancelling-Mikrofon in Broadcast-Qualität ebenfalls Hintergrundgeräusche minimiert.

Sennheisers EPOS GSP 600 aus dem High-End-Bereich für Gaming-Headsets richtet sich an anspruchsvolle Spieler und soll sich laut Hersteller durch hohe Klangtreue, positionsgenauen Sound und entsprechenden Realismus in Spielen hervortun.

Insert

You are going to send email to