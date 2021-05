Top Gaming-Headset von Corsair zum absoluten Tiefstpreis bei Amazon

Im Test: In der Fachpresse hat das Headset vielfach sehr hohe Wertungen erzielt und so werden etwa im Preisvergleich sechs Tests mit durchschnittlich 93 von 100 Punkten gezählt. So heißt es exemplarisch etwa:

So urteilen Nutzer: Durchschnittlich 4,1 von 5 Sternen in über 2.000 Rezensionen zeichnen ein fast durchweg positives Bild von dem Modell.

So gut ist der Preis: Amazon bietet das gut bewertete Corsair Virtuoso RGB Wireless Carbon aktuell für nur 124,99 Euro statt 189,99 Euro UVP an.

Insert

You are going to send email to