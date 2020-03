Mindfactory.de hat heute am 7. März den dank seines Preis-Leistungs-Verhältnisses besonders beliebten AMD-Prozessor Ryzen 5 3600 so günstig wie noch nie im Angebot.

Das bietet die CPU: Der preisgünstige Sechskerner für den Sockel AM4 taktet standardmäßig mit 3,6 GHz (Turbotakt: 4,2 GHz) und bietet Simultaneous Multithreading (SMT) zur gleichzeitigen Abarbeitung von 12 Threads.

Das Modell ist vor allem auch bei Spielern beliebt, da der Sechskerner in vielen Spielen kaum ein Nachsehen gegenüber CPUs mit acht Kernen hat und AMD einen vergleichsweise geringen Preis aufruft.

Einen Überblick zu Leistungsdaten, Voraussetzungen und Co. des Ryzen 5 3600 bietet auch unser letztjähriges Hardware-Special zur aktuellen Prozessorgeneration von AMD, die Platzhirsch Intel ordentlich ins Schwitzen gebracht hat:

Das sagen Nutzer: Die CPU wird auf Mindfactory.de in über 300 Rezensionen mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen bewertet.

Gelobt wird vor allem die gute Performance bei vergleichsweise geringem Preis, während ab und an der mitgelieferte Kühler moniert wird oder das seltene Erreichen des Turbotakts (AMD hat hier allerdings mittels AGESA-Updates nachgebessert).

Im Test: Die Kollegen von Gamestar.de haben in ihrem Test eine Wertung von 94 Prozent vergeben und urteilten wie folgt:

Im Test bestätigt der Ryzen 5 3600 das, was bereits für die vorangegangenen Ryzen-Generationen galt: In Sachen Spiele-Performance liegen AMDs Sechskern-Modelle extrem nahe an den Prozessoren mit acht und mehr Kernen. Das Preis-/Leistungsverhältnis der deutlich günstigeren Ryzen-5-Modelle weiß deshalb besonders zu überzeugen.

Die Verbesserungen der Zen-2-Architektur führen sogar dazu, dass der Ryzen 5 3600 in unseren Spiele-Benchmarks vor dem Ryzen 7 2700X mit zwei Kernen mehr liegt – ein sehr beachtliches Ergebnis! […]