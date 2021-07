Eigentlich wollte Linus nur einen Gaming-Laptop von Razer vorstellen. Doch das Video läuft nicht wie geplant, denn sein Sponsor lässt ihn mit “Werbung” bewerfen. Und das kommt bei den Zuschauern richtig gut an.

In seinem YouTube-Kanal kommentiert Linus Sebastian allein oder mit Gästen Dinge wie Gaming-PCs, Grafikkarten oder halt einfach alles, was ihm an Technik über den Weg läuft.

Was ist passiert? In seinem aktuellen Video hatte sich Linus das neue Razer Blade 14 mit AMD-Prozessor angesehen. YouTuber wie Linus setzen dabei auf Sponsoren, um ihre Videos zu finanzieren.

Häufig gibt es dann eine Einblendung, wo der YouTuber das Produkt des Sponsors bewirbt und empfiehlt. Doch in diesem besonderen Fall wurde Linus im wahrsten Sinne mit “Werbung” beworfen.

Linus stellte in seinem Video eine Schutzbox für Apples Airpods Pro von dbrand vor. Während des Videos zieht er sich einen Eishockeyhelm über den Kopf. Kaum ist er damit fertig, wird er von seinem Kollegen mit genau diesen Geräten beworfen.

“Hat dich dbrand dazu gebracht?”, fragt Linus überrascht und bekommt von seinem nicht sichtbaren Kollegen ein fröhliches “Ja” entgegnet, dem deutlich anzuhören ist, dass ihm die Aktion Freude macht.

Wo kann man sich das ansehen? Vermutlich überspringen viele von euch beim Schauen von YouTube-Videos die Sponsoren, doch hier lohnt es sich hinzuschauen. Ihr könnt euch die Stelle im offiziellen YouTube-Video ab Minute 5:17 ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Linus wird bei Laptop-Test mit “Werbung” beworfen.

Linus wird mit während seines Videos beworfen, Fans feiern den Sponsor dbrand

So reagieren die Zuschauer: In den Kommentaren unter dem YouTube-Video zeigen sich die Fans von der Idee begeistert. Die User haben viel Lob für den überraschenden Spot übrig. So schreiben die Leute in den Kommentaren:

“dbrand muss der beste Sponsor aller Zeiten sein.”

“dbrand zeigt uns, wie Werbung gemacht werden sollte. Sie sollten der goldene Standard sein.”

“dbrand wirft buchstäblich mit Geld nach ihm im Sponsorenspot, lol.”

Die Reaktionen der User zeigen auch, dass so eine spaßige Werbung bei Zuschauern deutlich besser ankommt als sehr trockene Werbung, die ohne Humor auskommen muss.

Wer ist dbrand überhaupt? dbrand ist eine nordamerikanische Firma und hat sich auf Skins für elektronische Geräte spezialisiert (via dbrand.com). Dabei handelt es sich um Hüllen oder Folien, die ihr zum Beispiel auf einem iPhone, einem Laptop oder einem Android-Gerät befestigen könnt. Das dient entweder zum Schutz oder der Personalisierung des Geräts.

Mit dem Abwurf von Linus will dbrand nicht nur unterhalten, sondern auch für sein Produkt werben. Denn die Botschaft dahinter ist natürlich die, dass wir einem Produkt vertrauen können, mit dem man auch Personen abwerfen kann, ohne dass die elektronischen Geräte im Inneren kaputt gehen.

Was macht Linus sonst so? Linus testet übrigens regelmäßig Dinge auf seinem YouTube-Channel aus. Linus hatte den Kanal 2008 gegründet und kommt mittlerweile auf rund 13 Millionen Abonnenten.

Erst neulich hatte er die geleakte Version von Windows 11 ausprobiert. Sein Ersteindruck war übrigens durchaus positiv, auch wenn ihn das Design stark an Apple erinnerte. Mittlerweile hat Microsoft Windows 11 auch offiziell vorgestellt.