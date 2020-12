Surfshark VPN im Angebot: 83 Prozent Rabatt & 3 Monate gratis

Mit dem Surfshark VPN erhaltet ihr eine Datenschutzsoftware, die euer Surfen im Internet sicherer macht. Im Angebot könnt ihr nun besonders günstig zuschlagen.

Sicherheit und Privatsphäre im Internet sind ein hohes Gut. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit beides weiter zu verbessern, indem ihr euch für ein VPN entscheidet. Wer auf der Suche nach einem sehr guten VPN zum kleinen Preis ist, sollte sich das Angebot für das Surfshark VPN anschauen.

Großartiges Weihnachtsangebot: Aktuell bekommt ihr dabei 83 Prozent Rabatt auf das 24-Monate-Abonnement und erhaltet außerdem noch drei Monate gratis dazu. Damit gibt es den VPN-Dienst für nur 1,83 Euro pro Monat.

Was ist eigentlich ein VPN?

Es handelt sich hierbei um einen Dienst, der über einen verschlüsselten Tunnel eine Verbindung zum Internet herstellt. Dadurch könnt ihr anonym surfen und so zum Beispiel eure privaten Daten besonders gut schützen. Surfshark hat dazu ein kurzes Erklärvideo veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Das zeichnet das Surfshark VPN aus

Was macht das Surfshark VPN besonders? Es handelt sich hierbei um den einzigen VPN-Dienst, der unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen ermöglicht. Zuverlässige Verbindungen und hohe Geschwindigkeiten werden dabei durch Top-Speed-Server in Deutschland garantiert.



Darüber hinaus wurden sie durch unabhängige Sicherheitsexperten geprüft, die die Qualität des Unternehmens und des VPNs bestätigt haben.



Kontinuierlich wachsende Serverzahl: Surfshark bietet über 3.200 Server in 65 Ländern weltweit an. Alle Server unterstützen P2P, OpenVPN, Privates DNS, IPSec / IKEv2, Erweiterungen und haben einen Tarnmodus.

Features, die Surfshark-Nutzer besonders hervorheben:

CleanWeb – Blockiert Werbung, Malware, Phishing und Tracker jeglicher Art

– Blockiert Werbung, Malware, Phishing und Tracker jeglicher Art Kill Switch – Bei Unterbrechung der Serververbindung werden eure Daten vor Offenlegung geschützt

– Bei Unterbrechung der Serververbindung werden eure Daten vor Offenlegung geschützt MultiHop – Es werden gleichzeitig zwei verschiedene VPN-Server genutzt, was eure Sicherheit erhöht

– Es werden gleichzeitig zwei verschiedene VPN-Server genutzt, was eure Sicherheit erhöht Whitelister – Hiermit könnt ihr auswählen welche Apps, URLs oder IPs ein VPN umgehen oder nur mit einem VPN genutzt werden dürfen

– Hiermit könnt ihr auswählen welche Apps, URLs oder IPs ein VPN umgehen oder nur mit einem VPN genutzt werden dürfen NoBorders-Modus – Dies ist eine von Surfshark entwickelte Lösung zur Umgehung strikter Netzwerkeinschränkungen

Dabei sticht Surfshark auch mit einer strikten No-Logos-Politik hervor. Euer Surfverhalten bleibt also wirklich absolut privat und anonym.

Surfshark könnt ihr auf mehreren Geräten nutzen.

Surfshark VPN fürs Gaming

Schneller Zugriff auf neue Spiele, geringere Kosten: Dank des Surfshark VPNs könnt ihr vollkommen privat spielen und genießt zudem eine erhöhte Sicherheit. In Programmen wie Discord oder anderen Chats lässt sich zum Beispiel eure IP verbergen.



Außerdem ermöglicht euch das Surfshark VPN Zugriff auf Spiele und besondere Features ohne Restriktionen. Dadurch könnt ihr zum Beispiel den Preload eines neuen Spiels schon starten, weil dieser in Neuseeland beginnt, aber in Deutschland noch nicht. So seid ihr anderen, die ohne VPN unterwegs sind, stets einen Schritt voraus.

Hohe Geschwindigkeit: Das Surfshark VPN ist auch bei der Geschwindigkeit voll auf Gaming ausgelegt. Geschwindigkeitseinbrüche oder Lags gibt es normalerweise wenige bis gar keine. Damit seid ihr in der Lage andere Spieler bereits auszuschalten, bevor diese es bemerken. Ebenso könnt ihr jegliche mögliche Drosselung eures Internet-Providers mit dem Surfshark VPN umgehen.

Das Surfshark VPN ist auch bei der Geschwindigkeit voll auf Gaming ausgelegt. Geschwindigkeitseinbrüche oder Lags gibt es normalerweise wenige bis gar keine. Damit seid ihr in der Lage andere Spieler bereits auszuschalten, bevor diese es bemerken. Ebenso könnt ihr jegliche mögliche Drosselung eures Internet-Providers mit dem Surfshark VPN umgehen. DDOS Schutz: DDoS-Attacken stellen für euch dank des Surfshark VPN keine Gefahr dar.

DDoS-Attacken stellen für euch dank des Surfshark VPN keine Gefahr dar. Unterwegs mit dem besten Server: Wenn ihr auf Reisen seid und weiter auf eurem favorisierten Server spielen wollt, könnt ihr euch mit dem Surfshark VPN einfach passend einwählen und müsst keine Probleme bei der Geschwindigkeit oder andere Spielserver in Kauf nehmen.

Das bietet das Surfshark VPN

Privates bleibt privat: Allen voran sorgt das Surfshark VPN dafür, dass euer Surfverhalten privat bleibt. Tracker, Werbung, Malware und Co haben dank des VPN-Dienstes keine Chance. Zudem könnt ihr in einem echten Inkognito-Modus Suchvorgänge vornehmen, die keiner sehen soll. Außerdem werdet ihr in Echtzeit gewarnt, sollte die Gefahr bestehen, dass E-Mails und Passwörter gehackt werden.



Streaming-Vielfalt erweitern: Mit dem Surfshark VPN könnt ihr auch auf die Auslands-Bibliotheken der großen Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon, Disney und weitere zugreifen. Somit gibt es für euch mehr zu sehen als das, was nur in Deutschland angeboten wird.



Surfshark macht euch den Weg frei und beißt sich durch jedes Geoblocking, egal worum es geht.

Einige weitere Features und Anwendungsfälle auf einen Blick: