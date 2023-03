Windows Week: Surface Pro 9, Surface Go 3 & Surface Laptops jetzt besonders günstig

Bei der Windows Week von Saturn könnt ihr euch satte Rabatte auf das starke Surface Pro 9 und andere Surface Produkte sichern.

Windows Week bei Saturn: Vom 27.03. um 20:00 Uhr bis zum 06.04. um 20:00 Uhr sind viele beliebte Produkte unterschiedlicher Hersteller stark reduziert. So bekommt ihr das neue Surface Pro 9 im Set dem mit Surface Pro Signature Keyboard und dem Slim Pen 2 besonders günstig. Daneben sind unter anderem auch das etwas kleinere Surface Go 3 und der Surface Laptop 5 Teil der Aktion. Hier habt ihr allerdings nur bis Freitag, dem 31. März Zeit.

Microsoft Surface: Wie fürs Homeoffice gemacht

Microsoft Surface Pro 9 mit Signature Keyboard:

Auf der Suche nach einem Tablet, mit dem ihr nicht in das Ökosystem von Apple einsteigen müsst? Dann ist das neue Surface Pro 9 von Microsoft die perfekte Lösung fürs Studium, die Arbeit oder für zu Hause. Das Gerät sieht dabei immer gut aus, egal, ob ihr fleißig arbeitet oder entspannt Serien und Filme schaut.

Schnappt euch das Surface Pro 9!

In der Windows Week von Saturn gibt es das Surface Pro 9 mit 13 Zoll Display, Intel Core i5, 8 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher sowie 256 GB internem Speicher jetzt in verschiedenen Farben. 2 USB-C Anschlüsse mit Thunderbolt 4 Unterstützung und die Möglichkeit weitere Monitore anzuschließen sind ebenfalls an Bord. Das Display löst mit 2880 x 1920 Pixeln (266 ppi) scharf auf und der Akku hält mit nur einer Ladung über 15 Stunden durch. Während der Aktion bei Saturn bekommt ihr das Surface Pro 9 mitsamt Signature Keyboard und Slim Pen 2 für nur 1199€.

Microsoft Surface Go 3:

Die Go-Serie ist die etwas kleinere, dafür aber auch deutlich günstigere Alternative zur Pro-Reihe. Die Leistung ist trotzdem Top und die Tablets genauso mobil. Filme und Serien lassen sich hier genauso genießen wie Viedeokonferenzen. Mit 10,5 Zoll ist das Display außerdem angenehm handlich und begleitet euch so auf Schritt und Tritt.

Jetzt zuschlagen: Surface Go 3 im Angebot!

Bis einschließlich 31. März ist das Surface Go 3 im Angebot bei Saturn. Mit Intel Core i3 Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher, der sich mithilfe des Micro-SDXC Anschlusses erweitern lässt, seid ihr gut aufgestellt. Eine Surface Tastatur lässt sich magnetisch an der Seite des Geräts befestigen und die Akkulaufzeit beträgt gute elf Stunden.

Microsoft Surface Laptop 5:

Der neue Surface Laptop 5 tauscht im direkten Vergleich dazu Mobilität gegen Leistung. Er liefert mehr Performance als das Surface Pro 9 und bietet einen stärkeren Akku, der bis zu 18 Stunden durchhält. Der eingebaute Intel Core i7-1255U Prozessor läuft normalerweise mit einer Taktfrequenz von 1,7 GHz, hat aber die Möglichkeit auf 4,7 GHz Boost-Takt zurückzugreifen.

Das Notebook verfügt darüber hinaus über doppelt so viel Arbeitsspeicher wie das Surface Pro 9 und ist so auch für besonders schwierige Aufgaben und intensives Multitasking gerüstet. Das Display punktet mit einer Bildschirmdiagonale von 15 Zoll und Touchscreen und löst mit 2496 x 1664 Pixeln (200 ppi) auf. Die eingebaute 512 GB SSD bietet jede Menge Speicherplatz.

Live-Beratung per Chat oder Gespräch: Ganz einfach beraten lassen

Auf der Website von Saturn könnt ihr euch bei etwaigen Fragen oder Unsicherheiten von einem Experten beraten lassen. Dieser kann euch genau erklären, welches Gerät sich für welchen Anwendungszweck am besten eignet und euch darüber hinaus sagen, ob das gewünschte Gerät in einem Markt in eurer Nähe zur Abholung verfügbar ist. Die Live-Beratung per Chat oder Gespräch ist von Montag bis Samstag, von 10:00 bis 19:00 und am Sonntag bis 18:00 Uhr möglich.

Noch mehr starke Deals wie diese findet ihr immer in unserer Übersicht, wo wir euch jeden Tag spannende Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia vorstellen.