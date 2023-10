Super-Headset zum Prime Day bei Amazon enorm reduziert

Dieses Super-Headset bietet grenzenlose Freiheit und ist für etliche Plattformen verfügbar. Jetzt zum Prime Day bei Amazon reduziert.

Das SteelSeries Arctis 7P+ ist ein kabelloses Gaming-Headset, das auf etlichen Plattformen von euch benutzt werden kann: PS5, PS4, PC, Mac, Android und Switch. Mit seiner verlustfreien 2,4 GHz-Verbindung und einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden erhaltet ihr ein wunderbares Klangerlebnis. Spart jetzt 37% und bezahlt nur 126,24€ statt 199,99€.

Diese Aspekte sprechen für dieses Super-Headset

Zunächst könnt ihr euch auf einen exzellenten Komfort einstellen. Die Ohrpolster sind mit weichem Stoff überzogen und bieten eine angenehme Passform, während der verstellbare Kopfbügel für eine individuelle Anpassung sorgt. Somit sind lange Gaming-Sessions locker für euch zu meistern. Also startet in euer nächstes Abenteuer und erlebt dabei starke Sounds.

Die verlustfreie 2,4 GHz-Verbindung des Arctis 7P+ ermöglicht euch eine stabile und zuverlässige Audioübertragung, ganz ohne nervige Kabel. Ihr könnt euch ohne Störung im Raum bewegen, und dabei Unterhaltungen führen. Ist es nicht cool, wenn ihr nebenbei eine Teamabsprache abhaltet und zugleich etwas anderes macht? Ihr könnt jede Sekunde dank dieses Geräts nutzen und zugleich Meetings abhalten, oder mit eure Familie oder Freunden sprechen.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden ist das Arctis 7P+ ideal für ausgedehnte Gaming-Sessions geeignet. Ihr könnt einen ganzen Tag League of Legends spielen, nebenbei Musik hören und kochen oder sonstiges machen. Dieses Teil lässt euch nicht so schnell hängen.

Der Sound ist wahrlich grandios. Dank der hochwertigen Lautsprecher und der DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound-Technologie taucht ihr vollständig in das Spielgeschehen ein. Sei es das gruselige Clicker-Geräusch in The Last of Us oder schaurige Laute im Horrorspiel Phasmophobia. Ihr werdet euch fühlen, als wärt ihr tatsächlich dort. Aber nicht nur das, auch in FPS-Shootern ist jedes Geräusch ein wichtiger Anhaltspunkt, um eure Gegner ins Game-Over zu schicken.

Das Headset verfügt zudem über ein einziehbares ClearCast-Mikrofon, das eine kristallklare Kommunikation ermöglicht. Es filtert Hintergrundgeräusche heraus und sorgt dafür, dass eure Stimme klar und deutlich übertragen wird. Das Mikrofon lässt sich bei Bedarf auch komplett ausblenden, wenn man es nicht benötigt.



