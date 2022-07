Letzte Chance für den Summer Sale: 7 echte PS4- und PS5-Hits unter 20 € im PS Store

Der Summer Sale im PSN dauert nicht mehr lange. Doch noch könnt ihr eine ganze Reihe cooler Spiele für unter 20 Euro einpacken!

Wenn euch der Sommer zu heiß wird und ihr deswegen Unterhaltung für drinnen braucht, dann lohnen sich die aktuellen Angebote des PS Store. Da die aber sehr umfangreich sind, findet ihr hier sieben spannende Spiele, die ihr aktuell für weniger als 20 Euro bekommt!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 4. August, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Batman: Arkham Collection

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rocksteady Studios | Release-Datum: 30. November 2018 | Spielzeit: 42 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Die Batman: Arkham Collection enthält die drei Hauptteile der Arkham-Reihe, in der ihr mit einem düsteren Batman den Kampf gegen die Superschurken von Gotham aufnehmt und dabei zu einem wahren Jäger werdet. Was auch sehr gut durch die Kommentare der Gangster und ihr Verhalten inszeniert wird. Denn wenn ihr sie vom Schatten aus nacheinander ausschaltet, werden sie immer eingeschüchterter.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommen nicht nur Batman-Fans auf ihre Kosten, sondern auch reine Actionfans. Denn ihr schleicht nicht nur, sondern liefert euch auch zahlreiche extrem actionreich inszenierte Faustkämpfe mit dem Gesindel der fiktiven Stadt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Arkham-Collection ist 70 Prozent reduziert, wodurch sich die UVP von 59,99 Euro auf 17,99 Euro reduziert.

Devil May Cry 5

Genre: Action | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 8. März 2019 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Devil May Cry setzt auf actionreiche Kämpfe, in denen ihr Gegner mit zahlreichen Combos vermöbelt und dabei vor allem versucht, cool auszusehen. Der fünfte Teil verabschiedet sich dabei von dem Reboot aus dem Jahr 2013 und setzt stattdessen die ursprüngliche Geschichte rund um Dante, Nero und Vergil fort.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Action sucht, dann bekommt ihr sie in Devil May Cry. Und zwar eine ganze Menge davon. Wenn euch die Geschichte wichtig ist, solltet ihr aber die vorherigen Teile kennen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Devil May Cry 5 zahlt ihr mit der UVP 29,99 Euro. Aktuell bekommt ihr das Spiel aber zusammen mit dem Vergil-DLC 67 Prozent im Preis reduziert für gerade mal 9,89 Euro.

The Ascent

Genre: ARPG | Entwickler: Neon Giant | Release-Datum: 24. März 2022 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit The Ascent bekommt ihr ein postapokalyptisches Cyberpunk-Spiel. Denn anstatt die dystopische Zukunft zu ihrer Blütezeit zu erleben, seht ihr sie hier nach dem Untergang der größten Firma. Deswegen macht ihr euch auf und schlagt euch durch das neu entstandene Machtvakuum, um herauszufinden, wieso diese Mega-Corporation plötzlich ihre Pforten schloss.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Setting alleine kann natürlich schon den ein oder anderen Interessenten anlocken, allerdings eignet sich The Ascent gerade für Koop-Freunde. Denn wenn ihr mit euren Kollegen in den Kampf zieht, könnt ihr hier auf unterschiedliche Builds zurückgreifen, um eure Schwächen gegenseitig auszugleichen. Das sorgt für spannendes Team-Play!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Ascent kostet mit der UVP 29,99 Euro. Bei den Angeboten ist es allerdings um 40 Prozent gesenkt und ihr zahlt nur noch 17,99 Euro!

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Genre: Adventure | Entwickler: Galactic Cafe | Release-Datum: 27. April 2022 | Spielzeit: 2 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Stanley Parable Ultra Deluxe mag ein vergleichsweise kurzes, aber dafür sehr spannendes Erlebnis sein. Gerade die Art und Weise, wie die Geschichte rübergebracht wird, ist ziemlich einzigartig. Ein Erzähler kommentiert hier auf humoristische Weise wirklich absolut alles, was ihr macht und durchbricht dabei gerne mal die vierte Wand.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr eher ein einmaliges Erlebnis, als ein Spiel, mit dem ihr Jahre verbringen werdet. The Stanley Parable regt zum Nachdenken an und dreht sich auch darum, wie ihr das Spiel selbst austricksen könnt. Zudem seid ihr hier richtig, wenn ihr Titel wie etwa Journey mochtet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von The Stanley Parable ist 21,99 Euro. Auf die spart ihr derzeit 20 Prozent und zahlt nur noch 17,59 Euro.

Disco Elysium

Genre: Rollenspiel | Entwickler: ZA/UM | Release-Datum: 30. März 2021 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Disco Elysium ist ein durchdachtes Detektiv-Spiel, das sich auf klassische Rollenspiel-Elemente stützt. Klassisch deshalb, weil ihr hier nicht kämpft, sondern wirklich das Erleben der Geschichte mit eurem eigenen Charakter im Mittelpunkt steht. Denn Kämpfe gab es in älteren Rollenspielen nur spärlich. Weswegen seinerzeit selbst Baldur’s Gate als ARPG galt, da es so viele Konfrontationen gab.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit ist Disco Elysium perfekt für Story-Liebhaber. Denn nicht nur gibt es die verschiedene Enden, sondern selbst die Rätsel haben zahlreiche unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, je nachdem wie ihr euren Charakter verbessert und welche Fähigkeiten ihr ausgewählt habt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Disco Elysium macht mit seinem 50 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP von 39,99 Euro nur knapp den Schnitt unter 20 Euro. Denn es kostet 19,99 Euro. Den Preis ist es aber mindestens dreimal wert.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Genre: ARPG | Entwickler: Re-Logic | Release-Datum: 3. Oktober 2017 | Spielzeit: 35 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dragon’s Dogma: Dark Arisen wird von vielen als echter Rollenspielgeheimtipp gehandhabt. Denn nicht nur seine zahlreichen unterschiedlichen Klassen sorgen hier für Abwechslung, gerade die Kämpfe gegen gewaltige Gegner wie Zyklopen oder Drachen sind sehr imposant und erfordern Taktik.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr einen Erkundungsdrang besitzt und ein Spiel mit verschiedenen Klassen gerne mehrmals durchspielt, bekommt ihr mit Dragon’s Dogma: Dark Arisen wahrscheinlich den Titel eurer Träume! Zudem ist es gute Vorbereitung auf den jüngst angekündigten zweiten Teil.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon’s Dogma: Dark Arisen bekommt ihr schon für nur 4,99 Euro. Also 80 Prozent unter der UVP von 24,99 Euro.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Genre: Survival | Entwickler: Panache Digital Games | Release-Datum: 6. Dezember 2019 | Spielzeit: 19 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein etwas anderes Survival-Spiel. Denn anstatt in der Endzeit oder einfach nur einem Dschungel mit Crafting zu überleben, müsst ihr hier zeigen, dass ihr das Zeug habt, euch als Menschenaffe durchzuschlagen. Denn hier spielt ihr die Evolution nach. Crafting ist damit nur rudimentär vorhanden und das ganze Spiel dreht sich darum, eurer Neugier freien Lauf zu lassen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Survival-Fans, die schon alles gesehen haben, bekommen hier ein neues Erlebnis mit recht einzigartigen Regeln. Und dazu gibt es eine durchaus hübsch gestaltete offene Welt, die von gefährlichen urzeitlichen Kreaturen wie Riesenschlangen bewohnt wird.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ancestors: The Humankind Odyssey kostet euch dank eines Rabatts von 60 Prozent nur noch 15,99 Euro. Die UVP ist 39,99 Euro.

Mehr Deals für den Sommer

Das sind nicht die einzigen spannenden Spiele im Summer Sale des PS Store. Wenn ihr hier nichts gefunden habt, lohnt sich ein Blick in eine weitere Liste mit Spielevorstellungen aus der Rabattaktion. Die kosten zwar nicht zwangsläufig unter 20 Euro, sind aber dennoch einen Blick wert!