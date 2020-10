Steuerparadies: MediaMarkt streicht die Mehrwertsteuer

Ende der Aktion ist am Sonntag, den 25. Oktober 2020, 23.59 Uhr . In den Märkten vor Ort gilt die Mehrwertsteuer-Aktion ebenfalls im oben genannten Zeitraum, natürlich während der jeweiligen Öffnungszeiten. Dabei werden in den Märkten alle gesetzlich vorgeschriebenen Corona Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten, sodass ein sicherer Einkauf zu jeder Zeit gewährleistet ist.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 4 − vier =

Insert

You are going to send email to