SteelSeries-Maus mit bis zu 180 Stunden Akkulaufzeit nun massiv bei Amazon reduziert

Die SteelSeries-Maus beschert euch viel Freiheit und eignet sich hervorragend für allerlei Online-Spiele. Nutzt das starke Amazon-Angebot.

Die SteelSeries Aerox 5 Wireless Gaming-Maus ist ein absolutes Biest im Hinblick auf Präzision und leichter Handhabung. Ihr könnt sowohl auf eine Bluetooth- als auch 2,4-GHz-Verbindung zurückgreifen, um ohne ein lästiges Kabel zu spielen oder zu arbeiten. Der Akku versorgt euch bis zu 180 Stunden, um selbst mehrere Tage hintereinander im Dauereinsatz zu sein. Spart nun 38% und bezahlt fast 60€ weniger. Zuzüglich könnt ihr bis zu 3 Monate für euren PC-Game-Pass sparen, wenn ihr euch für diese Maus entscheidet.

Diese Eigenschaften machen diese SteelSeries-Maus so großartig

Sie ist ultraleicht und wiegt nur 74g, womit ihr reaktionsschnelle Bewegungen bestens umsetzen könnt. Zudem könnt ihr auf über neun programmierbare Tasten zurückgreifen, um eine Spielsteuerung der absoluten Meisterklasse zu erschaffen. Erstellt Makros, Tastenkombinationen und einzigartige Befehle mit nur einem Tastendruck. Übernimmt somit die Kontrolle in taktischen Shootern wie Rainbow Six Siege oder Valorant, um schnell das Geschehen für euch herumzureißen.

Die Maus kann sowohl über Bluetooth als auch über eine 2,4-GHz-Verbindung betrieben werden. Somit habt ihr das perfekte Fundament, um eine kabellose Freiheit beim Spielen zu besitzen. Genießt Story-Games wie The Last of Us Part 1 oder Strategiespiele wie Stronghold mit maximaler Entspannung und fühlt euch einfach wohl.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 180 Stunden könnt ihr ein komplettes Zockerwochenende ausreizen, um mit euren Freunden einen Sieg zu realisieren. Wenn ihr irgendwann unzählige Gaming-Sessions hinter euch gebracht habt, könnt ihr den Akku dank des mitgelieferten USB-Kabels wieder aufladen.

Sie ist nach IP54 wasserbeständig zertifiziert, was bedeutet, dass sie vor Staub und Spritzwasser geschützt ist. Dies macht sie besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber den Herausforderungen des täglichen Gebrauchs.

Das beste Upgrade-Lager

