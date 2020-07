Amazon.de hat zeitlich befristet starke Gaming-Hardware von SteelSeries bestehend aus Maus, Tastur und Headset besonders günstig im Angebot.

SteelSeries Rival 600

Das bietet die Maus: Die SteelSeries Rival 600 ist laut Hersteller speziell für E-Sports-Anforderungen konzipiert worden und bietet einen optischem Sensor mit einer einstellbaren Empfindlichkeit von 100 bis zu 12.000 CPI (Characters per Inch).

SteelSeries Rival 600 Gaming-Maus

Das sind die Features:

Ein sekundärer Sensor ermöglicht die Individualisierung des Zeitpunkts, wann der Sensor das Tracking beim Heben der Maus stoppt und wieder beginnt.

Der Schwerpunkt der Maus lässt sich dank den acht beiliegenden 4-Gramm-Gewichten und den abnehmbaren Seitenflächen anpassen.

Das „Split-Trigger-System“ der linken und rechten Maustaste soll optimale Klicks für bis zu 60 Millionen Betätigungen gewährleisten; insgesamt sind sieben Tasten vorhanden.

Die RGB-Beleuchtung bietet acht Zonen.

Über verschiedene Engine-Apps lässt sich die Maus den eigenen Anforderungen nach anpassen.

Die auf Rechtshänder ausgelegte Ergonomie soll sich laut Hersteller sowohl für den sogenannten Palm- als auch Claw-Grip eignen.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die SteelSeries Rival 600 wird mit durchschnittlich 4 von 5 Sternen in über 1.500 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet und hat auch die „Amazon’s Choice“-Auszeichnung für „sehr gut“ bewertete Produkte zu einem attraktiven Preis.

Gelobt werden vor allem die Vielseitigkeit, Performance und die Wertigkeit. Mancher Rezensent moniert derweil eine teilweise nicht richtig funktionierende Software oder auch den sonst eher hohen Preis.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.net spricht für das Modell eine Kaufempfehlung aus und vergibt eine Wertung von 9 von 10 Punkten:

„Die neue SteelSeries Rival 600 überzeugt gleich in vielerlei Hinsicht: Da wäre zum Beispiel die hochwertige Verarbeitungsqualität, die locker an die Produkte von Logitech herankommt. Im technischen Bereich weiß die präzise (Doppel)Sensoreinheit zu gefallen. Die übersichtliche Software, schicke RGB-Beleuchtung und hohe Gleitfähigkeit sprechen ebenfalls für den Kauf des SteelSeries Nagers. Auch die umfangreiche Gewichtsanpassung und die langlebigen Omron-Schaltern überzeugen. Angesichts des fairen Preises können wir eine Empfehlung für unser Testmuster aussprechen!“

Pro hochwertige Verarbeitung

langlebige Switches

präziser Sensor (+“Tiefensensor“)

langes und abnehmbares Datenkabel

liegt gut in der Hand (Rechtshänder)

hohe Gleitfähigkeit

umfangreiche Gewichtsanpassung

übersichtliche Software

Profile, Makros

Onboard Speicher

anpassbare RGB-Beleuchtung Contra nicht geeignet für Linkshänder und Personen mit kleinen Händen

Ersparnis: Amazon bietet die Maus versandkostenfrei für derzeit 59,99 Euro statt für 89,99 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies aktuell der günstigste Preis und das Modell sonst erst ab 73,27 Euro mit Versand Euro gelistet. Passend dazu gibt es auch ein vergünstigtes Mauspad im Angebot.

SteelSeries Apex 7

Das wird geboten: Die SteelSeries Apex 7 setzt beim hisiegen Angebot wahlweise auf mechanische Schalter vom Typ „QX2 Red“ (geringer Kraftaufwand, kurzer Auslöseweg) oder „QX2 Brown“ (taktiles und spürbares Feedback ohne Klick).

Dabei ist die Tastatur sowohl was Ausstattung als auch Preissegment anbelangt klar dem High-End-Bereich zugeordnet.

SteelSeries Apex 7 Gaming-Tastatur

Weitere Features:

Anti-Ghosting wird bei allen Tasten unterstützt (N-Key-Rollover), wodurch es nicht zu trägen oder ausbleibenden Reaktionen beim Betätigen mehrerer Tasten kommt.

RGB-Einzeltastenbeleuchtung mit konfigurierbaren LED-Lichteffekten in 16,8 Millionen Farben

integriertes OLED-Display für Infos direkt aus dem Spiel, Musik oder Chat in Discord

Drehregler plus eine Multimedia-Taste

Individualisierung der Tastenbelegung mit Speichermöglichkeit von bis zu 5 Profilen direkt auf dem Keyboard

integrieter USB-Hub für ein weiteres Endgerät (1x USB-A 3.0)

abnehmbare Handballenauflage

laut Herstelller „luftfahrttaugliche Aluminiumlegierung für lebenslange, unverwüstliche Haltbarkeit und Stabilität“

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Tastur wird je nach Switch-Ausführung mit 4,5 respektive 4,8 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem das Gesamtpaket sowie speziell Verarbeitung, Komfort und Beleuchtung. Moniert wird in der Regel mehrheitlich nur der hohe Preis.

Im Test: Die Webseite basic-tutorials.de hat dem Modell eine Wertung von 5 von 5 Sternen vergeben und urteilt wie folgt::

Insgesamt können wir festhalten, dass SteelSeries mit der Apex 7 eine ausgezeichnete Gaming-Tastatur präsentiert, die nahtlos an die Vorgängermodelle anknüpft. Die verwendeten Schalter unterscheiden sich zwar kaum von den bisher genutzten, fielen uns im Test aber nach wie vor positiv auf. Ferner hat SteelSeries mit der Apex 7 ein robustes und zugleich designtechnisch überzeugendes Produkt geschaffen. Hier sei auch noch einmal auf die Handballenablage und die Beleuchtung verwiesen. Der Preis scheint ob der Tatsache, dass die Apex 7 im Vergleich mit dem Vorgängermodell – anders als die Pro-Version – kaum nennenswerte Änderungen mit sich bringt etwas hoch.

Pro schickes und hochwertiges Design

angenehme Handhabung;

umfangreiche Ausstattung

gute Software mit vielen Einstellungsmöglichkeiten Contra hoher Preis

keine dedizierten Makrotasten

Ersparnis: Amazon.de bietet die SteelSeries Apex 7 mit Red- und Brown-Switches versandkostenfrei für derzeit 149,99 Euro statt für 176,90 respektive 189,90 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie sonst derzeit erst ab 176,33 Euro (Red) beziehungsweise 186,69 Euro (Brown) inklusive Versand gelistet.

SteelSeries Arctis 3

Das bietet das Modell: Das kabelgebundene Stereo-Headset in Over-Ear-Bauweise mit Skibrillen-Kopfband verfügt über 40 mm-Lautsprechertreiber, die für verzerrungsfreien Sound sorgen sollen.

Dank 3,5 mm-Klinkenanschluss wird eine hohe Kompatibilität zu allen Plattformen geboten, also neben dem PC auch zu Konsolen und Mobilgeräten.

SteelSeries Arctis 3 Gaming-Headset

Das für Discord zertifizierte und versenkbare ClearCast-Mikrofon soll derweil Stimmenklang in Studioqualität ermöglichen und unterdrückt Hintergrundgeräusche, während die AirWeave-Ohrmuscheln auch nach stundenlangem Gaming kühl, trocken und bequem bleiben sollen.

Die Audioregler finden sich direkt an der Hörmuschel, ebenso wie eine eingebaute Klinkenbuchse für Audio-Sharing mit einem weiteren Endgerät. Zudem wird via Windows Sonic beziehungsweise auf der Xbox One auch virtueller 7.1-Surround Sound geboten.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das SteelSeries Arctis 3 wird in über 1.200 Rezensionen auf Amazon.de mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem der Klang und das gute Gesamtpaket. Abzüge gibt es zuweilen für den teils als scharf empfundenen Klang und als verbesserungswürdig beschriebenen Bass.

Im Test: Die Webseite basic-tutorials.de hat dem Modell eine Wertung von 94 Prozent („ausgezeichnet“) gegeben und urteilt wie folgt:

„Das SteelSeries Arctis 3 ist ein rundum solides Headset. Es bietet eine herausragende Verarbeitung und einen sehr guten Sound. Leider sind die Ohrmuscheln nicht perfekt abgeschirmt, sodass das Headset einiges an Punkten verliert. Durch die klaren Mitten, den passgenauen Sitz durch das Headband und die gute Luftzirkulation durch den Mesh-Stoff der Ohrmuscheln, bekommt ihr aber ein klasse Headset. Ein wenig Feinjustierung sorgt dann für den letzten Schliff!“

Pro guter Sound

gute Verarbeitung

passgenauer Sitz Contra Abschirmung nicht perfekt

Ersparnis: Amazon bietet das Headset in Schwarz oder Weiß versandkostenfrei für derzeit 69,99 Euro statt für 99,99 Euro respektive 86,99 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies aktuell der günstigste Preis und das Modell sonst erst ab 84,23 Euro mit Versand gelistet. Außerdem ist mit dem SteelSeries Arctis Pro GameDAC noch ein weiteres Headset-Modell reduziert:

