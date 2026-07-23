Steam führt kleine, aber feine Neuerung ein, die begeistert: „Darauf habe ich Jahre gewartet“

Für Steam gab es jetzt ein kleines, aber feines Update. Freut euch auf Wunschlistenkategorien, eine verbesserte Suche und eine Neuerung für das Schenken von Spielen.

Was ist neu bei Steam? Gestern Abend (am 22. Juli 2026) stellten die Steam-Verantwortlichen diverse Neuerungen der beliebten Plattform vor. Hier die Highlights:

Ihr könnt für eure Wunschliste jetzt eigene Kategorien erstellen, um so bestimmte Titel schneller filtern und finden zu können. Die Optionen für Wunschlistenbenachrichtigungen lassen sich den jeweiligen Kategorien zuordnen. Zudem könnt ihr eure gesamte Wunschliste oder nur bestimmte Kategorien mit anderen teilen.

Die Suchfunktion auf der Wunschlistenseite hat Liebe erhalten. Die Autovervollständigung liefert schnellere Ergebnisse.

Steam weist euch nun daraufhin, wenn ein Spiel auf eurer Wunschliste eine Demoversion besitzt.

Die Funktion „Als Gast kaufen“ gilt ab jetzt nicht mehr nur für digitale Geschenkkarten und Hardwarekäufe, sondern auch für alle Steam angebotenen Spiele. Geschenkkarten und Spiele lassen sich zudem jetzt via E-Mail versenden, wenn der Steam-Account des Empfängers unbekannt ist, und es sind regionenübergreifende Geschenke möglich.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

„Sie können einfach nicht aufhören zu gewinnen“

Wie reagiert die Community auf das Update? In gleich mehreren Community-Diskussionen feiern viele Spieler das neue Update für Steam.

BrokAnkle feiert in seinem Post auf Reddit: „Valve hat gerade Kategorien für die Wunschliste hinzugefügt. Sie können einfach nicht aufhören, zu gewinnen.“

Klonesixfour schreibt auf Reddit: „Darauf habe ich schon seit Jahren gewartet! Ich habe aus verschiedenen Gründen so viele Spiele auf meiner Wunschliste.“

Arcurath findet das auf Reddit auch toll: „Das ist mal eine schöne Änderung – Zeit, meine 441 Spiele auf meiner Wunschliste zu sortieren …“

lIIlllIIl erklärt auf Reddit: „Ich habe dort so viele Dinge gespeichert, weil es keine richtige Liste für ‚Dinge, die interessant aussehen, für die ich mich aber noch nicht sofort entscheiden kann‘ gibt – jetzt kann ich endlich eine ‚Das wünsche ich mir wirklich‘-Liste darin anlegen. Dass jetzt auch Demos in der Wunschliste angezeigt werden, ist super.“

Teils sprechen die Spieler von Wunschlisten mit 1.000 und mehr Einträgen. Wie groß sind eure Wunschlisten? Und freut ihr euch über das Update? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wer Games auf dem PC spielt, kommt schon lange nicht mehr an Steam vorbei. Valve verdient aber auch deswegen gerade Milliarden, weil Gabe Newell mit Steam sein eigenes Ding macht