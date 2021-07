Starke Gaming-Maus von Logitech aktuell günstig im Angebot bei Amazon

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser bietet per G Hub Software-Update mittlerweile eine sehr hohe Auflösung von 25.600 dpi gegenüber den 16.000 dpi ab Werk und liefert so besonders viel Präzision, wie auch bei anderen High-End-Modellen von Logitech.

So gut ist der Preis: Amazon.de bietet die Maus derzeit für versandkostenfreie 34,99 Euro statt 53,99 Euro an, was laut Preisvergleich aktuell das günstigste Angebot ist.

