Am 4. Mai ist der große Star Wars Day und bereits jetzt gibt es erste Angebote bei Amazon. Sichert euch die Skywalker-Saga und Fallen Order günstiger.

Für Star Wars Fans ist der 4. Mai der größte Tag des Jahres neben der sonst üblichen Star Wars Celebration. Dieser Tag wurde zum Star Wars Day ernannt, da es im englischen May the Fourth heißt und somit eine Ähnlichkeit zu „May the Force…“ hat.

Mittlerweile ist dies zudem der Anlass für neues Star Wars Merchandise rund um den Tag. Auch in diesem Jahr gibt es zum Beispiele neue LEGO Star Wars Sets. Bereits jetzt steigt Amazon mit ein paar Angeboten rund um Star Wars mit in den Hype ein.

Star Wars Episode 9 auf Disney+: Wer nicht unbedingt die Blu-ray besitzen muss, kann ab dem 4. Mai Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers auf dem neuen Streamingdienst schauen. Zudem findet ihr dort alle anderen Star Wars Filme und Serien wie The Clone Wars, Rebels und The Mandalorian.

Wer bisher noch nicht Disney+ abonniert hat, kann nun den Dienst sieben Tage kostenlos testen.

Star Wars Skywalker Sage komplett auf Blu-ray kaufen

Zum Release günstiger: Wer sich die gesamte Sammlung der Skywalker Saga ins Regal stellen will, kann sich nun die Komplettbox kaufen. Diese erscheint am 30. April 2020. Ihr habt dabei die Wahl zwischen DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray.

Enthalten sind jeweils alle neun Filme und etliche Stunden Bonus-Material.

Star Wars Spiele: Fallen Order & Battlefront 2 günstiger

Diese Spiele sind im Angebot: Bei Amazon bekommt ihr derzeit Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars: Battlefront 2 günstiger. Fallen Order ist das gefeierte Star Wars Singleplayer-Spiel und Battlefront 2 ist nach einem holprigen Start mittlerweile ein sehr guter Multiplayer-Shooter. In Kürze bekommt dieser sein finales Update.

Beide Spiele gibt es für PC bei Amazon besonders günstig. Ihr erhaltet euren Origin-Code jeweils direkt nach dem Kauf.

LEGO Star Wars bei Amazon

Derzeit bekommt ihr bei Amazon zwei LEGO Star Wars Brick Headz günstiger. Einmal den Stormtrooper und einmal den von Boba Fett. Des Weiteren ist der Millennium Falcon im Angebot und kostet nur 127,53 Euro.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.