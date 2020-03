Bei Cyberport.de läuft bis zum 23. März das „Green Weekend“ mit diversen Hardware-Schnäppchen, darunter eine schnelle PCIe-SSD von Western Digital und ein Monitor mit 144 Hz von MSI.

Das bietet die SSD: Gegenüber herkömmlichen SATA-Modellen verspricht die SN750 im Formfaktor M.2 mittels NVMe-Anbindung via vierfachem PCI-Express 3.0 nochmals deutlich hörere Datenraten.

Im Falle des hiesiegen Modells sind es bis zu 3.470 MB/​s lesend und 2.600 MB/s schreibend , wodurch Ladezeiten in Spielen und Co. weitestgehend minimiert werden.

Mit 512 GByte oder 1 TByte Speicherkapazität eignet sich die SSD zudem nicht nur als Systemdatenträger, sondern auch für allerhand weitere Software.

Der Hersteller gewährt darüber hinaus eine fünfjährige Garantie, sofern die Lebensdauer in Schreibleistung von 300 TByte noch nicht erreicht ist, während die Lebensdauer im Betrieb 1,75 Millionen Stunden betragen soll.

Das sagen Nutzer: Die SSD wird mit im Netz fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die gute Performance, während vereinzelt hohe Temperaturen und der Verzicht auf einen Kühlkörper moniert werden.

Im Test: Hardwareluxx.de hat das Modell getestet und vor allem die überdurchschnittlich gute Performance sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt.

Die Richtung stimmt! Auch wenn es Western Digital mit der SN750 noch nicht gelingt, die Performance-Krone an sich zu reißen, sind die Benchmarks sehr überzeugend. Die WD_Black kann sich jeweils im oberen Drittel positionieren und die Abstände etwa zur Samsung EVO 970 (Pro) sind mitunter sehr gering. So lässt sich sagen, dass der interessierte Käufer aufgrund seiner Anwendungen durchaus seine Kaufentscheidung differenzieren kann. In einigen Anwendungsfällen lässt die WD_Black die Konkurrenz schließlich hinter sich. […]