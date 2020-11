SSD mit 1 TB zum Bestpreis und mehr – Speicherwoche bei Media-Saturn

Das bietet die SanDisk-SSD: Die SanDisk Ultra 3D 1TB mit SATA-Anschluss für den internen Einbau in PC oder Notebook kommt auf Übertragungsraten von bis zu 560 MB/​s lesend und 530 MB/s schreibend, was für zügige System- und Programmstarts im Alltagsgebrauch vollkommen ausreichend ist.

Ausgewählte SSDs, externe Festplatten, USB-Sticks und SD-Karten sind bei Mediamarkt.de und Saturn.de mit täglich wechselnden Angeboten bis zum 9. November um 9 Uhr teils deutlich reduziert. Mit dabei ist unter anderem eine beliebte SSD von SanDisk, die es so günstig gibt wie bisher noch nie – dies allerdings per eBay-Gutschein.

