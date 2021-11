Holt euch jetzt großartige, neue Spiele am Black Friday. Egal ob für Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X auf jeder Plattform bekommt ihr aktuelle Top-Titel mit starken Rabatten.

Habt ihr ordentlich Hardware, Controller und Zubehör abgegriffen, aber jetzt fehlen euch noch Spiele? Ihr wollt nicht die ewig reduzierten Klassiker spielen? Dann ist dieser Artikel genau für euch! Wir zeigen euch die Spiele, die in diesem Jahr erschienen und trotzdem schon zum Black Friday reduziert zu haben sind!

Die Spiele in der Übersicht:

Nintendo Switch Spiele am Black Friday

Metroid Dread

Viel zu lange mussten Fans auf neues Metroid-Futter warten. Mit Metroid Dread war es dieses Jahr dann endlich wieder soweit: Wir können die Welt wieder aus der Sicht der gefährlichsten Kopfgeldjägerin des Universums sehen! Dieses mal seid ihr aber nicht das Ende der Nahrungskette. Speziell gebaute, scheinbar unzerstörbare Roboter machen nämlich Jagd auf euch. Werdet ihr entdeckt bleibt euch nichts anders übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen.

Beim Kaufpreis von 52,99 Euro ist auch ein schickes T-Shirt enthalten, für so ein neues Spiel ist das ein richtig guter Preis für dieses Bundle.

Skyward Sword HD

Auf der Wii litt die Zelda-Origin Story noch an der etwas umstrittenen Steuerung; mit Motion-Control konnte nicht jeder etwas anfangen. Seitdem ist aber viel Zeit vergangen, die Technologie hat sich weiterentwickelt und außerdem kann man auf der Switch auch auf eine Knopf-Steuerung umstellen. Erlebt das chronologisch erste Abenteuer von Link mit dem Remake von Skyward Sword!

Mario Golf Super Rush

Was kann Mario eigentlich nicht? Prinzessinnen retten, das All bereisen, Go Kart fahren und natürlich auch Golf spielen! Nintendos Maskottchen #1 hat zwar schon auf älteren Konsolen den Golfschläger geschwungen, aber so beliebt wie der diesmalige Ableger für die Switch war es selten. Eine hochrealistische Golf-Simulation solltet ihr nicht erwarten, aber das Grün zu erreichen macht mit roten Panzern sowieso mehr Spaß. Und eine Trinkflasche gibt’s auch noch dazu!

Playstation Spiele am Black Friday

It Takes Two

Kurz gesagt: Wenn ihr Koop liebt, müsst ihr It Takes Two haben. Ganz, ganz dringend. Denn so viel Liebe wie in diesem knuffigen Titel steckt in fast keinem Spiel. Weil die Eltern so zerstritten sind, dass sie kurz vor der Scheidung stehen, wünscht sich die kleine Rose, dass sie wieder zusammenfinden. Dass die beiden sich in kleine Puppen verwandeln, konnte sie ja nicht ahnen. So steuert ihr Papa und Mama durch die Level, die an “Liebling ich habe die Kinder geschrumpft” erinnern.

Neues Koop-Game erhält fantastische Reviews auf Metacritic für PS5 und PC

Dabei ist Zusammenarbeit gefragt, ohne den Partner geht es nicht voran. Dabei bleibt der Schwierigkeitsgrad relativ entspannt, aber gleichzeitig fordernd genug, dass es nicht langweilig wird. Eine herzerwärmende Geschichte, die zu zweit unfassbar viel Spaß macht.

Deathloop

In Deathloop geht es euch ein wenig wie dem Protagonisten aus “Täglich grüßt das Murmeltier“. Ihr erlebt denselben Tag immer und immer wieder von vorne. Der einzige Ausweg? Die Verantwortlichen abmeucheln. Das schafft ihr aber nur, wenn ihr euch merkt, wer wann wo unterwegs ist und zwischen den Resets Upgrades für euch und eure Waffen sammelt, die in den neuen Tag mitgenommen werden. Ihr werdet dabei von einer Auftragsmörderin verfolgt, die auch von anderen Spielern gesteuert werden kann. Ein spannendes Konzept!

PS Plus 12 Monate Mitgliedschaft – am Black Friday 33% günstiger

Okay, an sich ist der Online-Premium-Dienst von Sony kein Spiel, aber zum einen braucht ihr ihn zum Online-Zocken und zum anderen sind in der Mitgliedschaft Gratis Games enthalten. So bekommt ihr im November zum Beispiel das Dodgeball Spiel Knockout City und im nächsten Monat wartet unter anderem das gelungene Soulslike Mortal Shell.

Xbox Spiele am Black Friday

MASS EFFECT Legendary Edition

Wegweisend, bombastisch und einfach gut erzählt – die Mass Effect Trilogie gehört zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. In diesem Third-Person-Shooter-Rollenspiel müsst ihr die Konsequenzen eurer Entscheidungen über alle drei Titel hinweg tragen. Schlüpft in die Rolle von Commander Shephard, deckt das Mysterium um die Reaper auf und rettet das Universum.

Lost In Random

Lasst euch von dem künstlerischen Artstyle verzaubern und taucht ein in die Welt von Lost in Random. In diesem Mix aus Strategie und Action-Rollenspiel übernehmt ihr die Kontrolle über Even, die ihre Schwester Odd aus den Fängen der bösen Königin von Random (ja, der Name der Welt ist “Random”) retten muss. Mit eurem treuen Gefährten Dicey macht ihr euch auf, die von Spielregeln beherrschte Welt zu durchqueren und eure Schwester sicher nach Hause zu bringen.

FIFA 22

Der Platzhirsch in Sachen Fußball-Simulation ist auch dieses Jahr weiterhin FIFA. Lizenzen für die meisten großen Ligen, die Championsleague und vielen Männer- & Frauen-Nationalmannschaften sprechen für sich. Die Änderungen gegenüber dem Vorgänger fallen dieses mal nicht sehr üppig aus. Coole Neuerungen, wie die Möglichkeit, einen selbst erstellten Verein durch den Karriere-Modus zu führen, findet man aber schon.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.