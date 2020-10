Speicherprodukte und Asus-Ultrabooks bei Amazon reduziert

Gelobt wird in den Rezensionen dabei vor allem die Performance zum gebotenen Preis, während die wenige Kritik fast nur in Verbindung mit seltenen technischen Problemen steht.

Das sagen Nutzer: 4,7 von 5 Sternen in fast 20.000 Rezensionen zeigen eine hohe Zufriedenheit der Käufer, was sich auch durch die „Amazon’s Choice“-Empfehlung für „sehr gut“ bewertete Produkte zu einem attraktiven Preis zeigt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × sieben = thirty five

Insert

You are going to send email to