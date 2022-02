Spart mit Refurbished Tastaturen von Razer bei eurem Gaming-Set-Up

Bei eBay bekommt ihr generalüberholte Produkte wie die Razer Ornata und Razer Cynosa zum guten Preis – und dazu noch nachhaltig.

Gutes Gaming-Equipment ist teuer, also lohnt es sich, immer nach Angeboten Ausschau zu halten. Zum einen könnt ihr Artikel im Sale kaufen, aber sollten eure Traumprodukte gerade nicht heruntergesetzt sein, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, sie billiger zu bekommen: Bei eBay Refurbished.

Bei eBay Refurbished könnt ihr neuwertige Produkte unter UVP erwerben, da es sich zum Beispiel generalüberholte Ware und Ausstellungsartikel handelt. Unter anderem bekommt ihr derzeit die Razer Ornata V2 (UVP 109,99 Euro) für 69,99 Euro oder die Razer Cynosa V2 (UVP 69,99 Euro) für 44,99 Euro. Der Verkäufer ist von Razer zertifiziert, ebenso wie der Zustand der Tastaturen.

Was genau ist eBay Refurbished?

Wie bereits erwähnt sind die Produkte, die bei eBay Refurbished angeboten werden, B-Ware und generalüberholte Artikel. Zum Beispiel sind es Ausstellungsstücke oder Produkte, die zurückgegeben wurden. Alle dieser Artikel sind garantiert funktionsfähig, sie werden aber in vier Kategorien eingeteilt: Zertifiziert, Hervorragend, Sehr gut und Gut – je nach eventuellen Gebrauchsspuren oder fehlendem Zubehör.

Die genannten Tastaturen sind im Zustand „Zertifiziert“, was bedeutet, dass sie vom Hersteller (in diesem Fall Razer) überprüft und als neuwertig eingestuft wurden. Sie werden außerdem in Originalverpackung geliefert, nur eventuelles Zubehör (z.B. Kabel) sind eventuell nicht original.

Obwohl es sich nicht um Neuware handelt, sind Versand und Rückversand kostenfrei. Das Rückgaberecht beträgt mindestens 30 Tage und ihr profitiert vom eBay-Käuferschutz. Zusätzlich ist das Kaufen von Refurbished-Produkten auch noch umweltfreundlich, da B-Ware wie diese sonst oft weggeworfen wird, obwohl sie noch einwandfrei funktioniert.

Razer Ornata V2 & Razer Cynosa V2

Die Razer Cynosa V2 (oben links) und Ornata V2 (unten rechts).

Die Razer Ornata V2 ist eine Gaming-Tastatur mit Mecha-Membran-Technologie. Das bedeutet, dass der Tastenanschlag sich ähnlich anfühlt, wie bei einer mechanischen Tastatur, jedoch weicher. Die Tastatur verfügt außerdem über drei zusätzliche Tasten zum Steuern von Medien und eine abnehmbare Rollwalze, um die Handgelenke zu darauf abzulegen.

Die Tasten sind voll programmierbar, sodass ihr mithilfe der Software Razer Synapse 3 Makros erstellen könnt. Das gilt auch für die RGB-Beleuchtung, die ihr vielfältig und dynamisch anpassen könnt. Damit es auf eurem Schreibtisch auch ordentlich aussieht, hat sie außerdem eingebaute Kabelkanäle.

Die Razer Cynosa V2 ist der Razer Ornata ähnlich, aber ein günstigeres Modell. Auch sie hat dynamische RGB-Beleuchtung und Media-Keys, mit der ihr zum Beispiel eure Musik steuern könnt. Programmierbare Tasten, Makros und Hyper-Shift sind ebenfalls vorhanden.

Ein Polster für die Handgelenke hat sie zwar nicht, aber ebenso wie die Ornata verfügt sie über Kabelkanäle. Sie ist außerdem besonders resistent gegen Feuchtigkeit, falls in der Hitze des Gefächts doch mal der Energydrink umkippt.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.