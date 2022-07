Bestpreis: Holt euch einen Sony OLED-TV für PS5 bei Saturn im Angebot

Mit einem OLED-TV von Sony könnt ihr das Maximum aus eurer PS5 herausholen. Bei Saturn ist ein Modell mit 65 Zoll jetzt günstig im Angebot.

Bei dem angebotenen OLED-TV handelt es sich um den SONY XR-65A80J mit 65 Zoll. Der Fernseher bietet alle Voraussetzungen für starke Bilder und flüssiges Gaming. Spezielle Bravia-Features machen ihn zum perfekten Begleiter für die PS5.

Saturn: Sony OLED-TV im Angebot

Bei Saturn bekommt ihr den SONY XR-65A80J OLED-TV aktuell für nur 1599€. Die Versandkosten betragen 29,90€. Die UVP des Geräts liegt bei 2599 Euro.

Dieser Preis ist aktuell ungeschlagen. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zur Zeit mindestens 100 Euro mehr inklusive Versand. Der beste Preis, für den der Fernseher je zu haben war, beträgt 1399 Euro. Dennoch handelt es sich hier um ein echtes Schnäppchen. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Sony OLED-TV für nur 1599€

Perfekt für PS5

Sony hat den OLED-TV nicht nur für beste Bildqualität im Heimkino entwickelt, sondern auch speziell für die Nutzung mit der PS5 ausgelegt. Mit HDMI 2.1-Anschlüssen und einer Bildwiederholrate von 120 Hz steht flüssigem Gaming der nächsten Generation nichts im Weg.

Der Fernseher erkennt die Konsole automatisch und bietet dann einige interessante Features. So wird etwa direkt in den Spiele-Modus geschalten, mit dem die Reaktionszeiten deutlich reduziert werden. Das sorgt für ein direkteres Spielgefühl.

Außerdem wird auch automatisch die beste Einstellung bei den Kontrasten ausgewählt. Mit dem Sony OLED-TV erlebt ihr Spiele auf der PS5 also so, wie sie von Sony selbst geplant wurden. Auch ohne die passende Konsole könnt ihr natürlich von der beeindruckenden Qualität der OLED-Technologie profitieren. So klare Kontraste und lebendige Farben gibt es sonst nur in der Realität.

Hier alle technischen Daten im Überblick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 164 cm / 65 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Dual database processing, XR 4K Upscaling, XR Super Resolution, Live Colour™ Technologie, XR Smoothing, XR Triluminos Pro™, Dynamic Contrast Enhancer, OLED XR Contrast, Pixel Contrast Booster, XR HDR Remaster, XR Motion Clarity (Auto mode), Dolby Vision, Ambient Optimisation, Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision SMART TV Ja Betriebssystem Google TV Prozessor Cognitive Processor XR

The Last of Us Part 1 für PS5 vorbestellen: PlayStation-Hit wird noch besser

In unserer Deal-Übersicht findet ihr noch mehr attraktive Angebote. Hier suchen wir euch täglich die besten Aktionen für Gaming-Fans und Hardware-Spezialisten heraus und zeigen euch, wo es die günstigsten Schnäppchen gibt.