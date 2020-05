Die PlayStation Days of Play 2020 bieten richtig starke Angebote für PS4. Darunter die PS4 Pro, Spiele, PS Plus und PlayStation VR.

Wir haben euch die besten Deals herausgesucht und wie immer könnt ihr allen voran euer Abonnement für PlayStation Plus besonders günstig verlängern. Des Weiteren gibt es zahlreiche weitere Angebote bei den verschiedenen Händlern.

Wie lange laufen die Days of Play 2020? In diesem Jahr finden sie vom 25. Mai bis zum 8. Juni statt. Somit bleiben euch rund zwei Wochen um die Angebote der Days of Play wahrzunehmen. Einige gibt es nur im Tagesangebot und bei allen gilt zudem – Nur solange der Vorrat reicht.

12 Monate PlayStation Plus & PS Now im Angebot

Aktueller Bestpreis: Sichert euch bei den Days of Play 12 Monate PlayStation Plus für nur 41,99 Euro und erhaltet damit 30 Prozent Rabatt auf das Jahresabo. Mit dem Abonnement könnt ihr nicht nur online spielen, sondern erhaltet jeden Monat zwei kostenlose Spiele für eure PS4.

PlayStation Now im Angebot: Für ebenfalls 41,99 Euro erhaltet ihr 12 Monate PlayStation Now. Das Abonnement für den Cloud-Gaming-Service von Sony bekommt ihr damit mit 30 Prozent Rabatt. Mit PS Now erhaltet ihr Zugriff auf über 600 Spiele für PS4, PS3 und PS2. Diese könnt ihr auf eure PS4 streamen und zum Teil auch herunterladen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

PlayStation VR Megapack 2 stark reduziert

PlayStation VR jetzt besonders günstig: Wer bisher noch auf VR mit seiner PS4 verzichtet hat, kann sich bei den Days of Play 2020 zwei Bundles zum aktuellen Bestpreis kaufen. Allen voran ist dabei das PlayStation VR Megapack 2 besonders interessant. Dieses erhaltet für nur 229,99 Euro und somit zum aktuellen Bestpreis.

Das Bundle beinhaltet die PlayStation VR-Brille der zweiten Generation, die PS4-Kamera und fünf Spiele: VR Worlds, Skyrim VR, Astro Bot, Resident Evil und Everbody’s Golf.

Des Weiteren ist ein Einsteiger-Bundle im Angebot, das euch die Brille, die Kamera und VR Worlds bietet. Das attraktivere ist allerdings eindeutig der Megapack 2.

Das Megapack 2 ist ein toller Einstieg in PlayStation VR.

PS4 Pro bei den Days of Play im Angebot

PlayStation Hits-Bundle kaufen: Wer noch eine PS4 Pro möchte, kann sich nun ein ganz besonderes Bundle bei den Days of Play kaufen. Hier bekommt ihr die Konsole zusammen mit mehreren Spielen von Naughty Dogs. Dabei erhaltet ihr diese Spiele mit der PS4 Pro.

The Last of Us Remastered

Uncharted The Lost Legacy

Uncharted 1-3 Collection

Uncharted 4

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

PS4-Spiele im Angebot bei Days of Play bei Amazon

PS4-Spiele im Angebot bei Days of Play bei OTTO

OTTO hat ebenfalls ein paar Spiele bei den Days of Play im Angebot. Allen voran Death Stranding zu einem wirklich starken Preis.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.