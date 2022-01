Bis Sonntag bekommt ihr viele TVs von Sony im Angebot, darunter auch Modelle mit HDMI 2.1 und OLED-Display – perfekt für PS5 und Xbox Series X.

Die Auswahl an TVs mit HDMI 2.1 wird immer größer, aber die Preise sind leider immer noch oft sehr hoch. Daher ist es umso besser, Angebote im Auge zu behalten. Derzeit hat Amazon einen Sale auf verschiedene 4K TVs von Sony, in verschiedenen Preisklassen und Ausstattungen. Das beste Angebot bekommt ihr mit dem Sony KE-XH90 in 55 Zoll, der von 1.099,- Euro auf 729,- Euro heruntergesetzt ist.

Sony KE-XH90: Gaming-TVs müssen nicht teuer sein

Der Sony XH90 ist zwar kein OLED- oder QLED-TV, verfügt aber über ein Display mit Full Array Local Dimming (FALD). Das bedeutet, dass der Bildschirm in verschiedene Zonen eingeteilt ist, deren Helligkeit individuell an die Szene angepasst wird. Außerdem ist auch der Kontrast sehr gut.

Mit einem Input-Lag von 15 ms bei 60Hz und 7 ms bei 120 Hz ist der Fernseher gut fürs Gaming geeignet. HDMI 2.1 wurde durch ein Firmware-Update möglich gemacht, sodass ihr mit PS5 oder Xbox Series X auch in 4K bei 120 Hz spielen könnt.

Leider kann es dabei zu etwas Verlust der Bildqualität und z.B. verschwommenem Text kommen, aber allgemein handelt es sich immer noch um einen hervorragenden TV zu diesem (insbesondere dem reduzierten) Preis.

Display Full Array LED Bildschirmdiagonale 55 Zoll (139 cm) Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel Farbe Triluminos Display Bewegung X-Motion Clarity HDR Ja ALLM, VRR Ja, über Firmware-Update Bildwiederholungsfrequenz 100 Hz, 120 Hz über Firmware-Update WLAN Ja Bluetooth Ja SmartTV Ja Sound Acoustic Multi Audio (65″+) Prozessor X1 Processor Betriebssystem Android Gewicht 17,5 kg Hintergrundbeleuchtung LED Modelljahr 2021

Mehr Sony TVs mit HDMI 2.1 bei Amazon

Neben dem Sony KE-XH90 gibt es auch noch die Modelle KE-A8 und KD-X85J in verschiedenen Größen im Angebot. Wer also doch einen OLED-TV oder einfach ein größeres Modell möchte, könnte hier durchaus fündig werden.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.