Im PS Store gibt’s 7 coole Spiele für PS4 und PS5 im Angebot, um das Sommerloch zu überbrücken

Es wird so heiß, dass es draußen kaum noch auszuhalten ist. Doch es gibt nur wenige gute neue Spiele, mit denen ihr euch in der Wohnung vergnügen könnt. Die aktuellen PSN-Angebote helfen aus!

Der Sommer ist nicht nur dafür bekannt, jedes Jahr wärmer zu werden, sondern auch für seinen Mangel an guten neuen Releases. Die aktuellen Deals im PS Store helfen aus! Hier bekommt ihr richtige Top-Titel für wenig Geld. Und sieben besonders lohnenswerte, findet ihr hier!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 18. August, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

God of War

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Sony Interactive | Release-Datum: 20. April 2018 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? God of War erzählt die Geschichte von Kratos weiter, nachdem der Griechenland verlassen hat, um in den kühlen Norden zu gehen. Die eisigen Gegenden der nordischen Mythologie sind genau das richtige, um euch von den heißen Sommertagen abzulenken!

Und obendrauf gibt es noch ein richtig gutes Spiel! Denn solche actionreiche Kämpfe kombiniert mit der spannenden Story findet ihr heutzutage nur selten. Vor allem, da ihr bei den Auseinandersetzungen wirklich eure Fähigkeiten unter Beweis stellen müsst. Zudem lohnt sich Erkundung hier wirklich. Denn so findet ihr gar optionale Bosse!

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommen gerade Action-Fans auf ihre Kosten, die imposant inszenierte Kämpfe mit Nahkampfwaffen lieben. Aber auch wenn ihr ein Fan der Mythologie von Wikingern seid, ist God of War richtig für euch. Wenn Dinge wie Valhalla, Walküren oder Thor euer Interesse wecken, solltet ihr zugreifen!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet God of War 19,99 Euro mit der UVP. Aktuell zahlt ihr jedoch nur 9,99 Euro, da es im Angebot 50 Prozent reduziert ist!

Star Wars Jedi – Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi – Fallen Order kombiniert das beliebte Krieg-der-Sterne-Universum mit dem Gameplay eines Souls-like und kann damit vollends überzeugen! Und ganz nebenbei verschlägt es Jedi-Padawan Cal Kestis während seiner Flucht vor dem Imperium auch auf wirklich eisige Planeten, auf denen ihr euch die richtige Abkühlung bei der aktuellen Hitze holen könnt!

Für wen lohnt sich das Spiel? Nicht nur als Fans von Star Wars und Souls-likes könnt ihr hier zugreifen, sondern auch als Fans von klassischen Action-Adventures. Denn im Notfall lässt sich er der Schwierigkeitsgrad reduzieren und die Lichtschwertkämpfe sehen einfach zu gut aus, um sie zu verpassen!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Star Wars Jedi – Fallen Order ist 49,99 Euro. Derzeit spart ihr aber gleich 80 Prozent und bekommt es schon für 9,99 Euro!

Red Dead Redemption 2

Genre: Open World Shooter| Entwickler: Rockstar Studios | Release-Datum: 26. Oktober 2018 | Spielzeit: 50 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Red Dead Redemption 2 zeigt, dass der Wilde Westen nicht nur in heißen Sanddünen stattfindet, die sich wohl am aktuellen Deutschland orientieren. Ihr könnt gar in eisige Gebirge wandern und euch dort Frostblasen abholen! In der Welt gibt es zudem richtig viel zu entdecken. Denn überall warten spannende Quests auf euch, die auch schonmal einige Rätsel und Mysterien aufwerfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr euch gerne in offenen Welten verliert, dann bietet Red Dead Redemption 2 eine sehr lebendige, in der ihr das Flair des Wilden Westen richtig spüren könnt. In Kombination mit den actionreichen Schießereien und der spannenden Story bekommt ihr hier einen absoluten Top-Hit!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Red Dead Redemption müsst ihr laut UVP 59,99 Euro zahlen. Derzeit zahlt ihr aber nur noch 23,99 Euro, da es gleich 60 Prozent reduziert ist!

The Quarry

Genre: Horror | Entwickler: Supermassive Games | Release-Datum: 10. Juni 2022 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Auch wenn Quarry keine winterlichen Gebiete hat, wird es euch dennoch eiskalt den Rücken runterlaufen. Denn das Horrorspiel schafft es auf seine ganz eigene Art und Weise, selbst die hitzigsten Gemüter abzukühlen.

In der Rolle von neun verschiedenen Teenagern müsst ihr hier eine Nacht in Hackett’s Quarry überleben. Einfacher gesagt, als getan. Denn der Tod lauert hier an jeder Ecke. Allerdings bedeutet er nicht das Spielende. Stattdessen passt sich die Story an und verändert sich nicht nur anhand eurer Entscheidungen, sondern auch anhand daran, wer stirbt und wer überlebt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Auf der Suche nach modernen Survival-Horror führt kein Weg an The Quarry vorbei. Zudem kommen Story-Fans auf ihre Kosten, die vor allem eine dynamische Erzählung suchen, die sie selbst beeinflussen können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Quarry erschien erst im Juni mit einer UVP von 69,99 Euro. Jetzt bekommt ihr es 33 Prozent günstiger und zahlt nur noch 46,89 Euro.

Dead by Daylight

Genre: Multiplayer Horror | Entwickler: Behaviour Interactive | Release-Datum: 23. Juni 2017 | Spielzeit: 398 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dead By Daylight hingegen kann den Horrorspieß auch umdrehen. Denn in dem asymmetrischen Multiplayerspiel könnt ihr nicht nur als Überlebender spielen, sondern auch als Killer selbst. Und da habt ihr eine richtig große Auswahl. Von Eigenkreationen wie dem Deathslinger bis hin zu lizenzierten Killern wie Nemesis aus Resident Evil oder Freddy Kruger spielt sich jeder komplett anders.

Hier muss jedes Team andere Ziele erfüllen. Die Überlebenden arbeiten zusammen, um Generatoren zu aktivieren und von der Map zu entkommen. Der Solo-Killer hingegen muss genau das verhindern, indem er die Survivor fasst und an einem Haken opfert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dead by Daylight ist ein Spiel für Multiplayerfans, die jedoch genug von symmetrischen Kämpfen haben, in denen alle nach denselben Regeln spielen. Dadurch bekommt ihr hier zudem quasi zwei Spiele in einem: Ein Horrorspiel und ein Reverse-Horrorspiel!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise zahlt ihr bei Dead by Daylight 29,99 Euro UVP. Allerdings spart ihr im Deal 60 Prozent und es kostet nur noch 11,99 Euro.

Terraria

Genre: Sandbox | Entwickler: Re-Logic | Release-Datum: 11. November 2014 | Spielzeit: 96 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Terraria ist ein Minecraft in 2D und liefert entsprechend auch eine ganze Menge unterschiedliche Biome. Gemäßigte Wälder und Wüsten sind hier genauso möglich, wie frostige Eisgebiete. Ein richtiges Spielziel gibt es nicht.

Terraria setzt vor allem darauf, dass ihr einfach kreativ werdet und anfangt, eine kleine Stadt zu bauen, um NPCs anzulocken. Dazu kommt ein Crafting-System, über das ihr euch immer bessere Ausrüstung herstellt. Und wer will, kann immer tiefer graben und gefährliche Bossmonster entdeckten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch die Idee von Minecraft gefällt, ihr 2D-Spiele aber viel entspannter findet, dann habt ihr mit Terraria ein Spiel fürs Leben gefunden. Denn durch seine Vielzahl an Biomen und Herausforderungen, könnt ihr hier ewig Spaß haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt der UVP von 18,99 Euro zahlt ihr im aktuellen Angebot nur noch 9,49 Euro und spart damit 50 Prozent.

Sherlock Holmes Chapter 1

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Frogwares | Release-Datum: 28. April 2022 | Spielzeit: 13 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Was gibt es cooleres, als Sherlock Holmes persönlich zu spielen? Allein durch den Start des Spiels sinkt eure Zimmertemperatur um 2 Grad! Wenn ihr dann noch gekonnt Rätsel mit purer Logik löst und Verbrecher mit den korrekten Schlussfolgerungen überführt, werdet ihr merken, was alle an Sherlock Holmes so sehr begeistert.

Abseits des Detektiv-Gameplay kombiniert Sherlock Holmes die Abenteuer des Meisterdetektivs aber auch mit einigen Actionszenen, in denen ihr euch etwa Faustkämpfe liefert. Dadurch bleibt die Abwechslung gewahrt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Sherlock Holmes bietet nicht nur eine spannende Open World mit einem einzigartigen Setting, sondern ist gerade etwas für all jene, die ihre Freude an Murder-Mysteries sowie Dramen haben. Denn die Erzählung des Spiels ist eine weitere von seinen Stärken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Während die UVP von Sherlock Holmes Chapter 1 üblicherweise 44,99 Euro beträgt, bekommt ihr das Spiel gerade 45 Prozent gesenkt und damit für gerade mal 24,74 Euro.

