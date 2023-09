Smart-TV mit 85 Zoll und 4K: Jetzt fast um 3000€ günstiger

Dieser Smart-TV ist nicht nur groß, sondern auch ziemlich stark. Lasst euch dieses unglaubliche Angebot nicht entgehen

Dieser Fernseher bietet eine beeindruckende Bildqualität und innovative Technologien, um euer Seherlebnis in eine völlig andere Dimension zu schieben. Mit seinem eleganten Design und leistungsstarken Funktionen ist dieser Fernseher perfekt für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten. Spart jetzt 38% und bezahlt über 2830€ weniger.

Folgende Dinge sprechen für diesen Smart-TV

Der Samsung Neo QLED 4K QN95C verfügt über die bahnbrechende Neo Quantum HDR+ Technologie, die eine beeindruckende Helligkeit und einen erweiterten Kontrastbereich bietet. Dank der lebendigen Farben und Details werdet ihr den alten Fernseher schnell vergessen.

Mit dem Infinity One Design bietet der Fernseher von Samsung ein nahezu rahmenloses Display, das euch ein immersives Seherlebnis ermöglicht. Egal, ob ihr euch in spannenden Sportereignissen verliert oder epische Filme genießt, dieser Fernseher lässt euch in die Welt des Geschehens eintauchen und sorgt für ein grandioses visuelles Erlebnis.

Der Neural Quantum Prozessor optimiert das Bild in Echtzeit und sorgt für eine verbesserte Bildqualität. Ob actionreiche Szenen oder ruhige Landschaftsaufnahmen, dieses Gerät passt die Bildparameter automatisch an, um euch die bestmögliche Qualität zu bescheren.

Er bietet euch Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps. Ihr könnt eure Lieblingsserien und Filme direkt über den Fernseher streamen und auf eine Vielzahl von Unterhaltungsoptionen zugreifen. Mit der integrierten Sprachsteuerung ist es kein Problem, den Fernseher bequem mit eurer Stimme steuern und eure Lieblingsinhalte schnell entdecken.

Es gibt auch eine Samsung Gaming Hub, wobei ihr eine Verbindung zu euren Cloud-Plattformen aufnehmen könnt. Somit erhaltet ihr eine Übersicht zu passenden Games, die ihr spielen könnt.

Mehr Angebote

Schaut euch auf unserer Deals-Übersichtsseite um, um mehr über aktuelle Hardware- und Software-Angebote zu erfahren. Dabei könnt ihr viel sparen.

um, um mehr über aktuelle Hardware- und Software-Angebote zu erfahren. Dabei könnt ihr viel sparen. Nehmt dieses Angebot unter die Lupe, wenn ihr auf der Suche nach einer FHD-Grafikkarte seid, die gerade mehr als um die Hälfte reduziert ist.