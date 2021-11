Vom 11. bis 13. November haben MediaMarkt und Saturn im Rahmen des Singles’ Day eine Menge Angebote in petto. Dabei bekommt ihr 11% Rabatt auf fast alles – dieses Jahr ohne Einschränkung für alle Kunden!

Der Black Friday rückt langsam näher, Deals gibt es aber schon jetzt. Im Anschluss an den Black November bei MediaMarkt, bzw. den Mehrvember bei Saturn, startet der Singles’ Day durch. Im Zeitraum vom 11. bis 13. November gibt es auf viele ausgewählte Produkte 11% Rabatt. Um Mitternacht geht’s los.

Singles’ Day – was ist das eigentlich?

Der Singles’ Day kommt ursprünglich aus China und fand dort das erste Mal in den frühen 90er Jahren an verschiedenen Universtäten statt. Während die Verkaufsaktion häufig an Alleinstehende gerichtet ist, stammt der Name primär vom aus vier Einsen bestehenden Datum.

Durch die extreme Popularität dieses “Feiertags” in China kann man ihn als eines der größten Deal-Events des Jahres bezeichnen. In der westlichen Hemisphäre gilt zwar der Black Friday als Klassenprimus, einige Anbieter haben aber auch hierzulande einige Angebote zum 11.11. MediaMarkt und Saturn etwa gewährten in der Vergangenheit meistens thematisch passende 11% Rabatt auf (fast) alles und auch bei Otto.de gab es einige Deals.

Letztes Jahr galten die Angebote nur für Club-Kunden, dieses mal aber für alle! Die Aktion startet um Punkt 0 Uhr am 11. November und endet zwei Tage später am 13. November. Im Vorjahr fand sie nur am 11. November statt, somit bleibt euch deutlich mehr Zeit, um das richtige Angebot zu finden. Wenn ihr nicht bis morgen warten wollt, werdet ihr bestimmt auch bei den nur noch wenige Stunden laufenden Black November bzw. Mehrvember Angeboten fündig:

Saturn Black Friday Angebote: PS5 Headset im Bundle mit FIFA 22 zum Bestpreis

Singles’ Day Angebote – damit könnt ihr rechnen

Was genau angeboten wird können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, fest steht aber, dass die Produkte für alle Kunden 11% günstiger werden. Wir rechnen nicht damit, dass aktuelle Grafikkarten, Xbox Series X oder PS 5 zum Verkauf, geschweige denn reduziert sein werden.

Angebote zu Notebooks, Konsolen und Co. sollten aber definitiv auftauchen. Dabei sei auch noch gesagt, dass nur ausgewählte Produkte, nicht ganze Produktkategorien reduziert sein werden. Wir zeigen euch im Folgenden ein paar Beispiele, bei denen sich Angebote besonders lohnen. Sobald wir genaueres wissen, nehmen wir die besten Angebote in diesem Artikel mit auf. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß beim Shoppen!

Möglicherweise im Angebot: Laptops und Komplett-PCs

Ziemlich teuer, aber mit RTX 3080: Beim Razer Blade 14 würde ein Rabatt von 11% eine Ersparnis von über 300 Euro bedeuten!

Grafikkarten sind aktuell Mangelware und entweder gar nicht, oder deutlich über UVP verfügbar. Wer aber darauf verzichten kann sich seinen Gaming Computer selbst zu bauen, hat durchaus Optionen um an die heiß begehrte, neue Hardware zu kommen. Denn in Laptops und Komplett-PCs schlummern oft die mächtigen Karten von Nvidia und AMD. Früher waren vor allem Gaming-Laptops für ihren hohen Preis verpönt, heute sind sie teilweise günstiger als die verbaute Grafikkarte.

Eine Garantie darauf, dass solche Geräte im Angebot sein werden, können wir nicht aussprechen. Aber vor allem im Hinblick auf die vergangenen Events halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass ihr ein neues Gaming-System mit Rabatt abgreifen könnt.

Mäuse, Tastaturen und Headsets

Bei Deal Events auch immer hoch im Kurs: Peripherie! Auch beim letzten Sale durften wir uns über Vergünstigungen zu Headsets, Mäusen und Tastaturen freuen. Konkret gab es unter anderem das Razer Kraken und das Logitech G332 Headset im Angebot.

Sobald wir genaueres wissen findet ihr hier unsere Empfehlungen zu den besten reduzierten Eingabegeräten für den PC. In der Zwischenzeit können wir die Lektüre unserer Kaufberatung zu Mäusen und Headsets, die sich hervorragend für MMOs wie New World eignen, empfehlen:

New World: 5 Gaming-Headsets und Mäuse, die wir euch für das MMORPG empfehlen können

Wahrscheinlich im Angebot: Nintendo Switch und Switch Lite

Vieles spricht dafür, dass die Nintendo Switch Familie bei den Singles’ Day Angeboten berücksichtig wird.

Während Microsoft und Sony ständig mit Lieferengpässen und einer viel zu geringen Stückzahl an Konsolen zu kämpfen haben, ist Nintendos Konsole (in der nicht OLED-Variante) derzeit gut verfügbar. Weil die Switch auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, gehen wir davon aus, dass sie auch Teil der Singles’ Day Angebote sein wird.

Aktuell steht die Switch bei 299 Euro, bei einem Rabatt von 11% sänke sie somit auf ca. 266 Euro. Das ist nicht der niedrigste Preis den sie je hatte, aber immer noch sehr gut. Es kann auch sein, dass es einige Bundles gibt, mit denen ihr dann zusätzlich sparen könnt. Auch Spiele werden höchstwahrscheinlich in den Angeboten mit einbezogen werden, für Nintendo-Fans sollte also einiges geboten sein.

Großes Spar-Potential mit 4K-TVs

Während sich die Ersparnis bei kleineren Produkten mit Rabatten von 11% eher in Grenzen hält, ist sie bei teuren Geräten wie 4K-TVs durchaus beachtlich. Denn die hochwertigen Mattscheiben können gerne mal ein paar tausend Euro kosten. Können wir davon ausgehen, dass diese hochpreisigen Fernseher Teil der Singles’ Day Rabattaktion sein werden? Nicht zu 100%, es würde uns aber überraschen, wenn so ein beliebtes Produkt ausgeschlossen werden würde.

Da die Vergünstigungen nur für vereinzelte Produkte gelten, bleibt abzuwarten, ob auch wirklich gute Geräte dabei sein werden. Denn nicht jeder 4K-TV lohnt sich auch, vor allem Besitzer der Xbox Series X und PS5 sollten darauf achten, dass er HDMI 2.1 Anschlüsse hat. Wenn ihr wissen wollt, welche 4K-TVs für Besitzer der neuen Konsolen einen Blick wert sind, könnt ihr euch in unserer Kaufberatung Tipps abholen:

4K TV für PS5 & Xbox Series X: Welchen Gaming-Fernseher soll ich kaufen?

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.