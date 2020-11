Singles Day bei MediaMarkt mit gutem 4K-TV für PS5 und Xbox Series X

Nur heute gibt es außerdem die SanDisk SSD Plus mit 1 TB Speicher für nur 74,57 Euro. Das ist genug Speicher für Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077 und COD: Cold War. Noch vor einem Jahr waren SSDs in dieser Größe deutlich teurer, aber nun gibt es 1 TB für unter 100 Euro.

Der Singles Day ist weltweit einer der wichtigsten Sales und im asiatischen Raum größer als der Black Friday . In Deutschland ist er zwar noch nicht so groß, aber MediaMarkt gibt bis heute um Mitternacht 11 Prozent Rabatt auf fast das gesamte Sortiment. Voraussetzung ist, dass ihr MediaMarkt-Club-Mitglied seid.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 × zwei =

Insert

You are going to send email to